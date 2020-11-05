Havalandırma boşluğuna düşen işçi yaralandı

ADIYAMAN'da, binanın havalandırma boşluğundan düşen kaynakçı ustası Enver Demir (40), yaralandı.

ADIYAMAN'da, binanın havalandırma boşluğundan düşen kaynakçı ustası Enver Demir (40), yaralandı.

Olay, öğleden sonra Kap Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynakçı ustası Enver Demir, 7 katlı iş merkezinin birinci katındaki havalandırma boşluğunda çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Gürültüyü duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından havalandırma boşluğundan çıkartılan Demir, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN