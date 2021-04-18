Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE HASTANE YAKININDAKİ YAYA ÜST GEÇİDİNDE MOTOSİKLET KORKUSU

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞİŞLİ'de hastane yakınında, yaya ve engellilerin geçişi için yapılan üst geçit motosiklet sürücüleri tarafından işgal edildi.

ŞİŞLİ'de hastane yakınında, yaya ve engellilerin geçişi için yapılan üst geçit motosiklet sürücüleri tarafından işgal edildi. Üst geçitte, motosiklet sürücüleri ile karşılaşan yayalar zor anlar yaşıyor.

Şişli'de bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin hemen yakınındaki üst geçit motosikletlilerin işgali altında.

Yaya ve engellilerin geçişi için yapılan üst geçidi, yolunu kısaltmak isteyen motosiklet sürücüleri kullanıyor. Üst geçidi kullananların güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücüleri tepkiye neden oldu.

YAPACAK BİR ŞEY YOK

Yayalara aldırış etmeden üst geçidi kullanan motosiklet sürücüleri rahat tavırları ile dikkat çekti. Üst geçidi kullanan motosiklet sürücüsü Hastanedeydim, acilde yakınım vardı, onu taburcu ettim. Evim de burada olduğu için bu üst geçidi kullandım. Kimse olmadığı için geçtim, yapacak bir şey yok dedi. Geçidi kullanan başka bir motosiklet sürücüsü ise, Kimse olmadığı için geçtim. dedi.

BİZ BU GEÇİDİ YAYALAR İÇİN YAPTIRDIK

Üst geçidi kullanan Salim Özdemir, Paket servisin yoğun olduğu saatlerde bu geçit yoğun olarak kullanılıyor, halbuki ileride yol var. Motorcular malum hızlı kullanıyorlar, insanlar da rahatsız, geçidi yaptıran benim babamdır. Biz bu geçidi yayalar için yaptırdık motorlar için değil diye konuştu.

Üst geçidi kullanan Sadi Özkılıç ise, Kuryeler bu üst geçidi kullanıyor. Bu doğru değil, buradan yayalar geçiyor. Motosikletliler karşıya geçmek için engelliler için yapılan yolu kısa yol şeklinde kullanıyorlar şeklinde konuştu.

Üst geçidi kullanırken motosiklet sürücüsü ile karşılaştığını söyleyen bir kişi ise, Burası engelliler için yapılmış, motosikletler için değil. Gördüğümde şaşırdım. Bu çok yanlış, motosiklet sürücüsü buradan döndüğünde engelli biri olsa ve motosiklet sürücüsü hızlı geçse engelli vatandaşa çarpabilir dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı