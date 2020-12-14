Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar sardı
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Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar sardı

14.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:31
Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar sardı

Kadıköy Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı.

Kadıköy Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı. 

İstanbul Anadolu Yakası'nda rüzgarın ardından her yıl olduğu gibi bu Aralık ayında da kırmızı yosunlar sahile vurdu. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde bulunan yelken kulübü de yosunlardan etkilendi. Kulüp görevlileri küreklerle biriken yosunları temizledi. Sahilde bulunan kırmızı yosunlar havadan da fotoğraflandı.

Caddebostan'da bulunan yelken kulübünün sportif direktörü Munteha Çalışkan, "Zaman zaman lodosların yosunları bize getirmesinden buradaki birikim hem bir pislik hem de uzun süre kaldığında koku yapıyor. Çocuklarımız burada sportif faaliyetlerde bulunduğundan onlara zarar vermemesi için bu aylarda her lodosta bunları yaşıyoruz, temizlemeye çalışıyoruz. Mikrobik bir zarar gelmesin. Çünkü uzun süre kaldı mı ne olasılıklar yaratacağını bilmiyoruz. Daha başlangıçtayız, ilerleyen günlerde güneyden gelecek olan kuvvetli rüzgarlar yine onları getirecektir" dedi.Sahilde spor yapan Seda Kurtuldu ise, "Hemen hemen her sene bu birikinti oluyor. Belediye zaman zaman toparlıyor ama akıntıyla birlikte bu görüntü oluşuyor. Oldukça koku yapıyor. Fenerbahçe ve Kalamış burnunda da yapıyor. Artık bunun pek bir önlemi yok. Ara ara temizliyorlar" diye konuştu. 


- İstanbul
Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar sardı
Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar sardı
Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar sardı
Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar sardı
Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar sardı
Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar sardı
Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar sardı
Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar sardı
Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar sardı
Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar sardı
Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar sardı
Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar sardı
Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar sardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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