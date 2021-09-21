Hava fişek fabrikasında depodaki patlama 13 bin 396 kilo TNT'ye eş değermiş

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili açılan davada bilirkişi raporu, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Raporda, fabrikada 4 ayrı patlamanın meydana geldiği belirtilirken, misket deposundaki patlamanın 13 bin 396 kilo TNT patlamasına eşdeğer olduğu ifade edildi. Kapasitenin üzerinde depolama ve üretim yapıldığı yazılan bilirkişi raporunda, davada yargılanan 7 sanık kusurlu bulundu.

Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada, 7 işçi hayatını kaybetti, 127 kişi de yaralandı. Olayın ardından Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında, patlamada ihmali olduğu iddia edilen fabrika sahibi Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö. iş güvenliği uzmanı A.B., sorumlu personel A.Ç. ve A.R.E.C. ile hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada fabrika sahibi Y.C. ile genel ustabaşı H.A.V. tutuklu yargılanırken, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.