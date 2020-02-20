Hatayspor, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Eskişehirspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, hız ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-beyazlılar, antrenmanın ardından kampa girdi. - ESKİŞEHİR