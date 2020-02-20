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Hatayspor, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

20.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:55
Hatayspor, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.


Eskişehirspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, hız ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.


Bordo-beyazlılar, antrenmanın ardından kampa girdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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