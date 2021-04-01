Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yarın Türkiye'ye gelecek olan Boupendza'nın korona virüs testinin negatif çıktığını belirterek, teknik direktör...
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yarın Türkiye'ye gelecek olan Boupendza'nın korona virüs testinin negatif çıktığını belirterek, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın şans vermesi durumunda Galatasaray maçında oynayabileceğini söyledi.
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Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yarın Türkiye'ye gelecek olan Boupendza'nın korona virüs testinin negatif çıktığını belirterek, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın şans vermesi durumunda Galatasaray maçında oynayabileceğini söyledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı