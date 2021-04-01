Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yarın Türkiye'ye gelecek olan Boupendza'nın korona virüs testinin negatif çıktığını belirterek, teknik direktör...
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Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yarın Türkiye'ye gelecek olan Boupendza'nın korona virüs testinin negatif çıktığını belirterek, teknik direktör...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yarın Türkiye'ye gelecek olan Boupendza'nın korona virüs testinin negatif çıktığını belirterek, teknik direktör...

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yarın Türkiye'ye gelecek olan Boupendza'nın korona virüs testinin negatif çıktığını belirterek, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın şans vermesi durumunda Galatasaray maçında oynayabileceğini söyledi.

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Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yarın Türkiye'ye gelecek olan Boupendza'nın korona virüs testinin negatif çıktığını belirterek, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın şans vermesi durumunda Galatasaray maçında oynayabileceğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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