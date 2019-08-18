Hatayspor-Altınordu: 1-0

18.08.2019 19:06



STAT: Atatürk

HAKEMLER: Cihan Aydın (xxx), Kemal Elmas (xx), Hasan Hüseyin Tetik

HATAYSPOR: Akın (xx)- Furkan (xxx), Yusuf (xx), Sadi (xx), Mesut (xxx), Selim (xx)(Dk. 73 Hamza xx), Rayane (xx), Kubilay (xx), Caner Hüseyin (xxx), Gökhan (xx)(Dk. 77 Barbosa xx), Mirkan (xxx) (Dk. 90+3 Soner ?)

ALTINORDU A.Ş.: Eren (xx), Kerim (xxx), Sinan (xx), Rabil (xxx), Kahraman (xxx), Atakan (xx)(Dk. 75 Ersel xx), Egehan (xxx) (Dk. 70 Berkay xx), Oğulcan (xx)(Dk 88 Burak İnce ?), Muhammed (xx), Anıl (xxx), Okan (xx)

GOL: Dk. 80 Caner Hüseyin (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Gökhan, Selim (Hatayspor)

TFF 1'inci Lig ilk hafta mücadelesinde Hatayspor, Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

21'inci dakikada, Altınordu'nun atağında Hüseyin Atakan Üner'in defans arkasına gönderdiği topla buluşan Anıl Koç'un sağ çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı.

40'ıncı dakikada Anıl'ın pasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Okan'ın kötü vuruşunu kaleci kurtardı.

42'nci dakikada gelişen Hatayspor atağında Sadi'nin ceza sahası dışından sert ve düzgün vuruşunda top direkten döndü.

75'inci dakikada Anıl ceza sahası içinde topu Ersel'e verdi. Ersel'in kaleci ile karşı karşıya müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top direkten döndü.

80'inci dakikada Furkan'ın sağ kanattan açtığı ortaya arka direkte Caner Hüseyin'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.



Kaynak: DHA