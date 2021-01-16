Hatay'da Türk Kızılay'a kan bağışı kampanyası

Antakya Defne Rotary Kulübü ile Antakya Defne Interact Kulübü Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Antakya Defne Rotary Kulübü Başkanı Nermin Tiftikçi, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada yüz binlerce insanın kan bulunamadığı için hayatını kaybettiğini belirtti.

Dolayısıyla böyle bir kampanyada yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Tiftikçi, "Ne kadar çok bağışçı olursa kandan ölümlerin o kadar azalacağını düşünüyoruz. Kan bağışı yapan kişi bir can kurtarırken aynı zamanda kendi sağlığını güçlendirmiş oluyor." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış da duyarlılıklarından dolayı Tiftikçi'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz