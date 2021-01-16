Hatay'da Türk Kızılay'a kan bağışı kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Hatay'da Türk Kızılay'a kan bağışı kampanyası

16.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:08
Hatay'da Türk Kızılay'a kan bağışı kampanyası

Antakya Defne Rotary Kulübü ile Antakya Defne Interact Kulübü Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Antakya Defne Rotary Kulübü ile Antakya Defne Interact Kulübü Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Antakya Defne Rotary Kulübü Başkanı Nermin Tiftikçi, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada yüz binlerce insanın kan bulunamadığı için hayatını kaybettiğini belirtti.

Dolayısıyla böyle bir kampanyada yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Tiftikçi, "Ne kadar çok bağışçı olursa kandan ölümlerin o kadar azalacağını düşünüyoruz. Kan bağışı yapan kişi bir can kurtarırken aynı zamanda kendi sağlığını güçlendirmiş oluyor." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış da duyarlılıklarından dolayı Tiftikçi'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç İrem Derici Prens William Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Silah Ankara Selçuk Özdağ Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da Türk Kızılay'a kan bağışı kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 15:09:42. #1.14#
title