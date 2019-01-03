Hatay'da, Suriye Güvenlik Toplantısı

HATAY'da Vali Rahmi Doğan başkanlığında Suriye Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Merkez Antakya ilçesinde otelde gerçekleştirilen toplantıya Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinden sorumlu vali yardımcıları, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri ve ilgili kaymakamlar katıldı. Toplantıda kısa değerlendirme yapan Vali Doğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı bir operasyon var. Bu operasyon çerçevesinde Gaziantep, Kilis ve Hatay valiliklerimiz görevlendirilmiştir. Bu bölgelerde valiliklerimizin yapmış olduğu iş ve işlemlerin süreçleri ile ilgili istişare yapmak üzere bir aradayız" dedi. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

- Hatay

Kaynak: DHA