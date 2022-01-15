Görme kaybı bulunan dağ keçisi tedavi edilip doğaya salındı - Haberler
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Görme kaybı bulunan dağ keçisi tedavi edilip doğaya salındı

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'da, enfeksiyon nedeniyle görme kaybı yaşayan dağ keçisi tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

ARSUZ, HATAY (AA) - Hatay'da, enfeksiyon nedeniyle görme kaybı yaşayan dağ keçisi tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi ekipleri, saha çalışmaları yürüttüğü Arsuz ilçesi Kale Mahallesi'ndeki ormanlık alanda görme sorunu yaşayan dağ keçisiyle karşılaştı.

Ekiplerce yakalanan dağ keçisi tedavisi için Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Merkezin koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ ve DKMP veterineri İsmail Eminoğlu tarafından muayenesi yapılan dağ keçisinin gözlerinde enfeksiyon oluştuğu belirlendi.

Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya salındı.

Görme kaybı bulunan dağ keçisi tedavi edilip doğaya salındı

Görme kaybı bulunan dağ keçisi tedavi edilip doğaya salındı

Görme kaybı bulunan dağ keçisi tedavi edilip doğaya salındı

Görme kaybı bulunan dağ keçisi tedavi edilip doğaya salındı

Görme kaybı bulunan dağ keçisi tedavi edilip doğaya salındı

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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Hatay'da, enfeksiyon nedeniyle görme kaybı yaşayan dağ keçisi tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

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