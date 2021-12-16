Hatay'da EXPO alanındaki çalışmaların yüzde 99'u tamamlandı

HATAY (AA) - Hatay'da, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 1 Nisan- 29 Ekim'de gerçekleştirilecek EXPO alanındaki çalışmaların yüzde 99'u bitirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya ilçesinde 105 bin dönümü yeşil olmak üzere 200 bin dönüm alanda yapımı süren EXPO alanında incelemede bulundu, buradaki gölete 300 balık bıraktı.

Savaş, gazetecilere, Antakya ve İskenderun ilçelerinde yapımı süren EXPO alanlarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi.

Açılışını 1 Nisan'da yapacakları EXPO'nun tempolu, zevkli ve ahenkli geçmesini beklediklerini aktaran Savaş, şunları kaydetti:

"Şu anda hem Antakya'da hem İskenderun'daki EXPO alanlarımızın yüzde 99'u bitmiş durumda. Sadece dışarıdan gelen misafirlerimizin bahçelerinin yapımı var. Bunun dışında arkeoparkımız bitmek üzere. 1600 metrekarelik bir taban mozaiğimiz var. Bu mozaik Hatay'ın tarihsel sürecini, ilk zamanlardan bugüne kadarki süreci anlatıyor. Onun da şu anda üç ayrı noktada yapımına devam ediliyor. Onlar da bitti bitecek. Muhtemelen ocak ayı gelmeden onları da biz yerine yerleştirmiş olacağız. Bu taban mozaiği dünyanın en büyük mozaiği olarak da inşallah Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek."

Savaş, EXPO'ya yerli ve yabancı 2 milyon ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi.