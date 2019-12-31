Hatay'da 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Hatay'da 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

HATAY'da polisin bir motosiklette yaptığı aramada, 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

31.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:49
Hatay'da 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

HATAY'da polisin bir motosiklette yaptığı aramada, 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Devlet Hastanesi civarında A.G.'nin kullandığı motosikleti durdurdu. Ekipler, motosiklette yaptığı aramada, 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirdi. A.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
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