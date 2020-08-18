HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor

Hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor - Mersin'de, kendisine bozdurmak için getirilen 100 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu fark eden Yusuf Karakuş, parayı satışa çıkardı - Karakuş, ön yüz sağ üst köşedeki 100 rakamının bir sıfırının eksik olduğu parası için koleksiyonerlerle görüşebileceğini söyledi

Hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
18.08.2020 09:42 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:46

MERSİN (İHA) – Mersin'de, kendisine bozdurmak için getirilen 100 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu fark eden Yusuf Karakuş, bu tür hatalı basım paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiklerini öğrenince 100 lirayı satışa çıkardı. Karakuş, ön yüz sağ üst köşedeki 100 rakamının bir sıfırının eksik olduğu parası için "Eğer koleksiyoncular değerlendirmek isterlerse seve seve kendilerine vermeye teklif ediyorum" dedi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Yusuf Karakuş, elindeki hatalı basım 100 lirayla ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. Tanıdığı bir kişinin, 100 lirayı bozması için kendisine getirdiğini belirten Karakuş, "Tesadüfen tanıdığım bir kişi bana sahte olduğunu düşünerek getirdi sanırım. Ama ben de daha önce Karayolları Müdürlüğünde hesap işleriyle uğraştığım için paradan iyi anlarım. Paranın sahte olup olmadığını elimize aldığımızda anlıyorduk. Ben de bu parayı elime aldım, ayrıca bir test yaptım ve sahte olmadığını gördüm. Paralar sahte olduğu zaman renk vermez. Gerçek parayı beyaz bir kağıda sürttüğünüzde rengi çıkar. Bu parada da aynı yöntemi uyguladım ve renk verdi. Makineye de koydum. Hologramların tamamı var, hiçbir eksiği yok. Merkez Bankasının şeridi var. Sahte değil. Direk bankamatikten çıkarılmış para. Sahte olsa hiçbir bankamatik bunu kabul etmez. Bu para şu anda geçerli, piyasada kullanılabilir" diye konuştu.

"100 rakamında bir sıfır eksik"

Ön yüz sağ üst köşesindeki 100 rakamının bir sıfırı eksik olan elindeki 100 liranın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hatalı basım yapılmış bir para olduğunu vurgulayan Karakuş, "Koleksiyoncuların özellikle arayıp da bulamadıkları paralardan birisi. Hatası, üzerindeki 100 rakamından birinde bir sıfır eksik; 10'u var, diğer sıfırı yok. Ayrıca, arkasında da seri numarasının üzerinde mürekkep lekesi mevcut. Atatürk resminin üzerinde de aynı mürekkep lekesinden var" ifadelerini kullandı.

"Gördüğümde çok şaşırdım"

Hatalı basın 100 liranın iki gün önce tesadüfen eline geçtiğini, bilerek almadığını dile getiren Karakuş, "İlk gördüğümde ben de çok şaşırdım. Bana getiren kişi, 100 liranın sıfırının olmadığını görünce sahte olduğunu zannediyordu herhalde. Parayı bozdurmak istedi, ben de bozdum. Ama tesadüfen bozdum, bilerek olmadı. Sonradan baktığımda da üzerinde bu hatalı basımı görünce dikkatimi çekti" ifadelerini kullandı.

"Koleksiyoncular isterlerse seve seve görüşürüm"

Bu tür hatalı basım paraların, koleksiyonerler tarafından çok yüksek meblağlarla satıl alındığını bildiğini söyleyen Karakuş, kredi borçlarını ödeyebilmek için paraya ihtiyacı olduğunu belirterek, koleksiyonerlere çağrı yaptı. Karakuş, "Koleksiyonculardan rağbet gösteren olursa parayı kendilerine takdim ederiz. Koleksiyoncular eğer değerlendirmek isterlerse ve bana ulaşırlarsa seve seve kendilerine vermeye teklif ediyorum. Hatalı basım 50 lira için 75 bin lira teklif ettiklerini duydum ama 100 lira için ne teklif edecekler, onu bilmiyorum. Bizim de bazı sıkıntılarımız var, emekli olduğumuz halde yine çalışıyoruz ama yine de sıkıntılarımız var. Öğrencilerimiz var, kredimiz var. Kredilerimizi yatırmak gerekiyor. O yüzden bana yardımcı olurlarsa sevinirim" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Güncel
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Ekonomi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi...
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın Güncel
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber Güncel
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı Dünya
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Meteoroloji uyardı! 6 ilimizde sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı! 6 ilimizde sağanak yağış bekleniyor
Şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibi taşlı saldırıya uğradı, bir polis yaralandı
Şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibi taşlı saldırıya uğradı, bir polis yaralandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı
Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?' sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıklarken Galatasaray'a göndermede bulundu
Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıklarken Galatasaray'a göndermede bulundu
Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Angela Merkel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hümeyra Cem Yılmaz Nihat Doğan Demet Akalın
Spor Ali Koç Can Bartu Fuat Çapa Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Daha Fazla Cuma Kaza Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 09:46:29. #1.14#
title