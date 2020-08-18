Hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor Hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor - Mersin'de, kendisine bozdurmak için getirilen 100 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu fark eden Yusuf Karakuş, parayı satışa çıkardı - Karakuş, ön yüz sağ üst köşedeki 100 rakamının bir sıfırının eksik olduğu parası için koleksiyonerlerle görüşebileceğini söyledi

MERSİN (İHA) – Mersin'de, kendisine bozdurmak için getirilen 100 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu fark eden Yusuf Karakuş, bu tür hatalı basım paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiklerini öğrenince 100 lirayı satışa çıkardı. Karakuş, ön yüz sağ üst köşedeki 100 rakamının bir sıfırının eksik olduğu parası için "Eğer koleksiyoncular değerlendirmek isterlerse seve seve kendilerine vermeye teklif ediyorum" dedi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Yusuf Karakuş, elindeki hatalı basım 100 lirayla ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. Tanıdığı bir kişinin, 100 lirayı bozması için kendisine getirdiğini belirten Karakuş, "Tesadüfen tanıdığım bir kişi bana sahte olduğunu düşünerek getirdi sanırım. Ama ben de daha önce Karayolları Müdürlüğünde hesap işleriyle uğraştığım için paradan iyi anlarım. Paranın sahte olup olmadığını elimize aldığımızda anlıyorduk. Ben de bu parayı elime aldım, ayrıca bir test yaptım ve sahte olmadığını gördüm. Paralar sahte olduğu zaman renk vermez. Gerçek parayı beyaz bir kağıda sürttüğünüzde rengi çıkar. Bu parada da aynı yöntemi uyguladım ve renk verdi. Makineye de koydum. Hologramların tamamı var, hiçbir eksiği yok. Merkez Bankasının şeridi var. Sahte değil. Direk bankamatikten çıkarılmış para. Sahte olsa hiçbir bankamatik bunu kabul etmez. Bu para şu anda geçerli, piyasada kullanılabilir" diye konuştu.

"100 rakamında bir sıfır eksik"

Ön yüz sağ üst köşesindeki 100 rakamının bir sıfırı eksik olan elindeki 100 liranın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hatalı basım yapılmış bir para olduğunu vurgulayan Karakuş, "Koleksiyoncuların özellikle arayıp da bulamadıkları paralardan birisi. Hatası, üzerindeki 100 rakamından birinde bir sıfır eksik; 10'u var, diğer sıfırı yok. Ayrıca, arkasında da seri numarasının üzerinde mürekkep lekesi mevcut. Atatürk resminin üzerinde de aynı mürekkep lekesinden var" ifadelerini kullandı.

"Gördüğümde çok şaşırdım"

Hatalı basın 100 liranın iki gün önce tesadüfen eline geçtiğini, bilerek almadığını dile getiren Karakuş, "İlk gördüğümde ben de çok şaşırdım. Bana getiren kişi, 100 liranın sıfırının olmadığını görünce sahte olduğunu zannediyordu herhalde. Parayı bozdurmak istedi, ben de bozdum. Ama tesadüfen bozdum, bilerek olmadı. Sonradan baktığımda da üzerinde bu hatalı basımı görünce dikkatimi çekti" ifadelerini kullandı.

"Koleksiyoncular isterlerse seve seve görüşürüm"

Bu tür hatalı basım paraların, koleksiyonerler tarafından çok yüksek meblağlarla satıl alındığını bildiğini söyleyen Karakuş, kredi borçlarını ödeyebilmek için paraya ihtiyacı olduğunu belirterek, koleksiyonerlere çağrı yaptı. Karakuş, "Koleksiyonculardan rağbet gösteren olursa parayı kendilerine takdim ederiz. Koleksiyoncular eğer değerlendirmek isterlerse ve bana ulaşırlarsa seve seve kendilerine vermeye teklif ediyorum. Hatalı basım 50 lira için 75 bin lira teklif ettiklerini duydum ama 100 lira için ne teklif edecekler, onu bilmiyorum. Bizim de bazı sıkıntılarımız var, emekli olduğumuz halde yine çalışıyoruz ama yine de sıkıntılarımız var. Öğrencilerimiz var, kredimiz var. Kredilerimizi yatırmak gerekiyor. O yüzden bana yardımcı olurlarsa sevinirim" dedi.

Kaynak: İHA