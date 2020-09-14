Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı
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Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı

Bingöllü esnaf, müşterisinden aldığı ve ilk gördüğünde sahte sandığı hatalı basım 10 TL'lik banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını öğrencince 70 bin TL'ye satışa çıkardı.

14.09.2020 09:22 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:14

Bingöl'de oyuncak satışı yapan Şahin Şentürk (45), bir müşteriden aldığı hatalı basılan 10 TL'lik banknotunu koleksiyonculara satmak istiyor.

Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı

70 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARDI

Kasadaki paraları kontrol ettiği sırada 10 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde '0'ının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Şentürk, ilk iş olarak para sayma makinesinde paranın sahte olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra banknotu bankaya götüren Şentürk, paranın gerçek olduğunu ve koleksiyon değeri taşıdığını öğrenince ve 70 bin TL'ye satışa çıkardı.

Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı

"1,5 YILDIR ELİMDE TUTUYORUM"

38 yıldır Bingöl'de yaşadığını anlatan Şentürk, "Bu parayı yaklaşık 1,5 yıldır elimde tutuyorum. Paranın sahte olduğundan şüphelendim. Bankada parayı kontrol ettirdiğimde ise paranın gerçek olduğu ve Türkiye Merkez Bankası tarafından hatalı basıldığını öğrendim. Bu parayı saklamaya karar verdim. İlgilenenlere 70 bin TL'ye satmayı düşünüyorum" dedi.

Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (20)
ALİ: 69 bin olmazmı?
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ADALET: Boş jaber. . 50 tane kopya haber var. .
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MÜSTEHAK: Bu ara ne çok türedi böyle fırsatçılar. devletin değer biçtiği bir kağıt parçasına değerinin binlerce katını biçiyor. alacak enayi çıkar nede olsa. .
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