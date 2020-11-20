Hasselbaink, Çağlar Söyüncü'yü Chelsea'nin transfer etmesi gerektiğini söyledi
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Hasselbaink, Çağlar Söyüncü'yü Chelsea'nin transfer etmesi gerektiğini söyledi

20.11.2020 10:05 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:27

Premier Lig'in en başarılı stoperlerinden olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü için dikkat çeken transfer önerisi ortaya atıldı. Chelsea'nin efsane golcülerinden Jimmy Floyd Hasselbaink, canlı yayında 24 yaşındaki savunmacıyı Londra ekibinin transfer etmesini önerdi.

Chelsea'nin efsane golcülerinden Jimmy Floyd Hasselbaink Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün Maviler için uygun bir transfer olacağını söyledi.

Eski takım arkadaşı Frank Lampard yönetimindeki Chelsea'nin savunma problemleri üzerine yaptığı değerlendirmede Hasselbaink, "Herkes Kalidou Koulibaly'nin iyi olacağını düşünüyor ama ben katılmıyorum çünkü hem 29 yaşında hem de çok pahalı. Leicester'dan Çağlar Söyüncü'yü çok beğeniyorum. Chelsea'ye iyi olacağını düşünüyorum" sözlerini kullandı.

"CHELSEA'DE KALİTELİ BİR REKABET OLMASINI İSTİYORUZ"

Hollandalı isim Chelsea'nin ihtiyacı olan savunmacı alternatiflerinin çok fazla olduğunu ancak stoper mevkiinin doldurulması zor bir pozisyon olduğunu belirtti.

Hasselbaink ayrıca orta sahada daha yaratıcı bir isim olması gerektiğini belirterek, "Mason Mount'u seviyorum ama belki onunla birlikte oynayacak biri iyi gelebilir. Orada Havertz de olabilir. Chelsea'de kaliteli bir rekabet olmasını istiyoruz ve bunun hiç de uzun zaman sonra olacağını düşünmüyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.

Hasselbaink, Çağlar Söyüncü'yü Chelsea'nin transfer etmesi gerektiğini söyledi
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