Hasköy Sahne'de sıra gecesi ekibinden müzik şöleni

Beyoğlu Belediyesi tarafından açık havada kurulan Hasköy Sahne dün akşam sanatçı Zekeriya Ünlü ve ekibini ağırladı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından açık havada kurulan Hasköy Sahne dün akşam sanatçı Zekeriya Ünlü ve ekibini ağırladı. Şanlıurfa, Gaziantep yöresine ait birbirinden güzel türkülerle gerçekleştiren sıra gecesinde vatandaşlara müzik şöleni sunuldu. İlçe sakinleri, yağmurlu havaya aldırmadan türkülere halaylar, zılgıtlar çekerek, alkışlarla eşlik etti.

Sıra gecelerinin vazgeçilmez ismi Zekeriya Ünlü ve ekibi Hasköy Sahne'de dün akşam verdiği konserde, Urfa'nın Etrafı Dumanlı Dağlar, Caney, Eşarbını Yan Bağlama, Nemrudun Kızı, Antebin Hamamları gibi dillere pelesenk olmuş türkülerle vatandaşları mest etti. Gecede vatandaşlara çiğ köfte de ikram edildi.

ÜNLÜ SIRA GECESİNİ ANLATTI

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a teşekkür eden Zekeriya Ünlü, "Sıra gecesi nedir, size canlı canlı anlatayım. Sıra gecesi, Şanlıurfa kültüründe çok önemli bir yer teşkil eder. Sosyal ve kültürel yönden anlaşan arkadaşlarımın bir araya gelerek kurmuş olduğu arkadaş topluluğudur. Sıra geceleri söz, saz ve ses üzerine sohbet meclisidir. Musikidir, edebiyattır, dostluk, barış, arkadaşlık, yardımlaşma ve halk konservatuvarıdır. Sıra gecesi küskünlerin barıştırıldığı gecedir. 11 Nisan 1920 Urfa'nın kurtuluşuyla ilgili çok önemli kararlar sıra gecelerinde alınmıştır" diye konuştu.

TÜRKÜLERİ ÇOK SEVİYORUM

1 yıl aradan sonra konsere katıldığını söyleyen Orhan Uzun, "Trabzonluyum ama Urfa yöresinin halaylarına hakimim çünkü eşim Şanlıurfalı. Türküleri zaten çok seviyordum, Zekeriya Ünlü'yü de bilirdim. O nedenle şu anda inanılmaz eğleniyorum. Pandemi nedeniyle 1 yıldır herhangi bir etkinliğe katılmamıştım, iyi geldi" dedi.

Seyhan Hoymat da "Çok eğleniyorum, halayı, türküleri de çok severim. Düğünlerde de çok oynarım" diye konuştu.

Hasköy Sahne'de bu akşam Kolpa grubu konsere verecek. Konser, 21.00'de başlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı