Hasan Karadeniz, TOGG'a yakışır tanıtımın hikayesini anlattı

YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz, dünyanın ve Türk insanının yakından takip ettiği milli yerli otomobilimiz TOGG'un tanıtımını yaparak tarihe tanıklık etmekten gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin otomobili ön gösteriminin 1. Yılında, organizasyonun fikir aşamasından saha uygulamasına kadar her aşamada bulunan ajans genel müdürü Hasan Karadeniz etkinlik sürecinde yaşananları anlattı.

Milli ve yerli otomobilimiz TOGG lansmanı için hem kreatif hem de teknik açıdan yoğun bir çalışma süeci yaşadıklarını kaydeden Karadeniz şunları söyledi:"TOGG lansman projesi bize geldiğinde Türkiye'nin yıllardır beklediği böylesine önemli bir projeye uygun çözümler üretmek için neler yapabileceğimizi düşünmeye başladık. Ajans'tan çok dar bir ekip olarak lansmandan yaklaşık 1,5 ay kadar otomobilleri görme şansımız olmuştu. Otomobiller beklentilerimizin üstündeydi. Tanıtımın yapacağımız otomobiller hayalimizin ötesinde olunca bizde bu mükemmel makinelere yakışacak proje üretmeye çalıştık. Tanıtım yapılacağı Gebze Bilişim Vadisi'nde uygun mekân yoktu, bu nedenle öncelikle mekân sorununu çözmemiz gerekiyordu. Bunun için 4,000 m2'si ana etkinlik salonu olmak üzere 5.500 m2'den fazla çadır kurduk.

FARKLI BİR SAHNE ŞOVU İLE DÜNYAYA FARK ATTIK

Lansmanda bildiğimiz kadarıyla hala dünyada kullanılmamış bir yöntem denedik ve riskli olmakla birlikte bunu sorunsuz olarak gerçekleştirdik. Teknolojik olanaklardan yararlanarak etkileyici bir sunum hazırlığı yapmıştık. Dünyada otomobil lansmanlarında uygulanan birkaç yöntem var. Gösterim aşamasına gelince sahnedeki otomobilin üstündeki örtü açmak, sahnenin arkasından otomobil sahneye çıkarmak, sahnedeki gost perde arkasında ışık oyunları ile otomobili ön plana çıkarmak gibi gibi çözümler üretilir.

TEKNİK VE TASARIMDA KENDİMİZİ AŞTIK

Biz farklı bir çözüm geliştirdik. Tüm konuşmalar, sunumlar, tanıtım filmleri gösterildikten sonra finalde iki otomobilin aynı anda sahnenin altından çıkacağı bir sistem kurduk. 36 sensörle çalışan ve 5 ayrı yönde hareket eden iki hidrolik sistemle büyük bir görsel şov eşliğinde her iki otomobili sahnenin altından çıkardık. Lansman yurtiçi ve yurtdışında beğeni ile takip edildi. Tanıtımın başarısı aradan geçen bir yıla rağmen hala gündemde.

Geriye dönüp baktığımızda; Fikri ve Sınai mülkiyet hakları %100 Türkiye'ye ait global bir marka doğdu ve planlandığı şekilde hızla gelişiyor. Türkiye'nin küresel mobilite markası olma iddiası ile yola çıkan TOGG'un bu iddiasına yakışan bir iş ortaya koyarak sürece katkı sağladığımızı düşünüyorum. Bu bize gurur veriyor.