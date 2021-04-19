Hasan Karadeniz büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak
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Hasan Karadeniz büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak

Hasan Karadeniz büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak
Hürriyet - Haberler | Magazin

Organizasyon ve etkinlik sektöründe uzun yıllardan hizmet veren aile şirketinde yönetici olarak olarak önemli işlere imza atan sektörün genç temsilcisi Hasan Karadeniz, pandeminin etkilediği organizasyon ve etkinlik sektöründe yaşanan zorluklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyon ve etkinlik sektöründe uzun yıllardan hizmet veren  aile şirketinde yönetici olarak olarak önemli işlere imza atan  sektörün genç temsilcisi  Hasan Karadeniz, pandeminin etkilediği organizasyon ve etkinlik sektöründe  yaşanan zorluklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gelecekle ilgili umudunu yineleyen Karadeniz, "pandemi bitince sektör büyük bir sıçrama yaşayacak, yeni dönem uluslararası iş fırsatları ile geliyor" dedi. 

Son bir yılda dünya genelinde salgın nedeniyle büyük konserlerden, lansmanlara kadar irili ufaklı birçok proje  bir bir ertelendi. Organizasyon sektörünün önemli ölçüde iş kaybı yaşadığı salgın döneminde organizasyon ve etkinlik sektörü  pandeminin en fazla vurduğu sektörler arasında başı çekti. Dünya genelinde ekonomik kayıp milyar dolarla ifade edilirken, sektör çalışanları da dünya çapında zorlu zamanlar yaşıyor. Dünya genelinde milyonlarca  insanın ekmek kapısı olan sektör de ise özellikle sektöre yön veren aktörlerin   2021 yılının ikinci yarısına dair umutları yüksek.   

HASAN KARADENİZ " TECRÜBEYİ KORUYUP HAZIRLIK YAPIYORUZ" 

Covid-19 salgını ile birlikte 2020 yılından itibaren iş hacminin düştüğünü kaydeden YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz etkinlik sektörünün geleceğine ilişkin  şu değerlendirmelerde bulundu; "Biz ve tüm sektördeki meslektaşlarımız önümüzdeki döneme yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan gelecekteki işlere odaklanırken diğer yandan çalışanlarımızı mağdur etmemek için azami çaba gösteriyoruz. Bu dönemde çalışanlarımıza, partnerlerimize elimizden geldiği kadar yardımcı oluyor, tecrübeli çalışanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Şu an külfet gibi görünen bu çabamızın önümüzdeki dönemde bize avantaj olarak döneceğini düşünüyoruz. 

HAZİRAN 2021'DEN SONRA SEKTÖR HAREKETLENECEK 

"Türk insanı kıvrak zekaya ve yüksek organizasyon yeteneğine sahiptir. Kısa sürede doğru çözümler üretebilir. Aşı konusundaki olumlu gelişmeler ve bilim insanlarının değerlendirmeleri ışığında 2021'in ikinci yarısından itibaren sektörde bir hareketlenme olacağını düşünüyorum. Yurtiçinde ertelenmiş birçok etkinlik gündeme gelecektir. Aynı zamanda tekrar uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapmaya başlayacağız." 

YENİ DÖNEM ULUSLARARASI İŞ FIRSATLARI İLE GELİYOR 

Genç yönetici Hasan Karadeniz uluslararası iş fırsatlarının Türk firmalarını beklediğini kaydederek, Uluslararası Çalışma Örgütü ile pandemi döneminde yaşadıkları bir tecrübeyi şöyle aktardı; "ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Avrupa Bölge Toplantısı Ekim 2017 tarihinde Türkiye'de yapıldı. YRD İstanbul olarak organizasyonu biz üstlenmiştik. ILO yetkilileri toplantıyı Türkiye'den başka bir ülkeye kaydırmak dahil birçok arayışa girdiler. Sonuç olarak Türkiye'de yapılmasına karar verildiğinde organizasyonla ilgili çok ciddi tereddütleri vardı. Türkiye'nin bu konudaki kabiliyetlerini bilmediklerinden kaynaklı tereddütler. 

Öncelikle takvim işlemeye başlayıp yetkililer Türkiye geldikten sonra bizimle tanışınca tereddütleri büyük oranda ortadan kalktı. Organizasyon kusursuz bir şekilde tamamlandı ve sonuçta ILO yetkilileri ayrılırken defalarca bize ve ekibimize teşekkür etmekle kalmadı, Avrupa'daki organizasyonlar kendileri ile çalışmak isteyip istemediğimizi sordular.

Bu sektör adına gurur duyduğumuz olaylardan sadece biri. Bu nedenle tekrar altını çizmek isterim ki; Türk girişimcisi dünyanın her tarafında iş yapabilecek niteliklere sahiptir ve yapacaktır."

Kaynak: Hürriyet

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