Harbiye'de İlklerin Gecesi Yaşandı

Geçmişten bugüne dillere destan olan repertuvarıyla, izleyenleri kendine hayran bırakan Yıldız Tilbe, Harbiye'de ilkleri yaşattı.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Yıldız Tilbe, önceki gece ilk kez Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sahneye çıktı. Sanatçı, hayranlarıyla ilk kez buluştuğu Harbiye'de 40 şarkı seslendirdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Yıldız Tilbe, iki farklı elbise giydi. Yaklaşık üç saat sahnede kalan sanatçı, hayranlarıyla birlikte en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yıldız Tilbe, gece boyunca kendine has dansını yine sergiledi.

'AVİZE PSİKOLOJİMİ BOZDU'

Konserinin ilk bölümünün sonunda Yıldız Tilbe, sahnedeki dev avizeyi diline doladı. Üzerine düşme korkusu yaşadığını söyleyen sanatçı, "Avize psikolojimi bozdu. Düştü, düşecek gibi... İlk çıktığımdan bu yana oraya takıldım. Rüzgar da var, zinciri de ince gibi görünüyor. Aklıma gelen, başımda. Avizeyi indirsek mi acaba?" diyerek seyircileri güldürdü. Ekipten, 'Sağlam' karşılığını alan Yıldız Tilbe, "İnmez yani... Eyvahlar olsun. Kesin inmez dimi?" dedi. Korktuğu için ara vereceğini söyleyen sanatçı, "Normalde ara vermemiz gerekiyor. Ara vermeden devam edecektim ama, korkuyorum. Rüzgarda çok olunca avizeyi sallıyor. Bu düşse, kime söyleyeceğim. Hafif bir şey değil, düşse altında kalırım. Şaka yapmıyorum, korkuyorum" diye konuştu. Mavi kıyafetini avizeye benzeten Yıldız Tilbe, "Ben mavi avize" ifadesini kullandı.

YAĞMUR ALTINDA ŞARKI

Konserin ikinci yarısında beş bine yakın hayranı yağan sağanak yağmura aldırış etmeden Yıldız Tilbe'yi dinlemeye devam etti. Yağmurluk giyen seyirciler, sanatçının şarkılarına eşlik etti. Yağmura rağmen kendisini dinleyen seyircilerine teşekkür eden sanatçı, "Ben de yanınıza gelip, ben de ıslanacağım. Mikrofon beni çarpmaz dimi?" demesi üzerine alkış koptu. Sözünü tutan Yıldız Tilbe, tıklım tıklım olan Harbiye'nin her alanını dolaşarak yağmur altında şarkılarını söyledi.

SAHNEDEN İNMEDİ

Gecenin sonunda ise Yıldız Tilbe, coşkudan dolayı sahneyi bırakamadı. 'Erik Dalı'nı söyleyerek sonlandıracağını söyleyen sanatçı, perde kapanmadan dört parça daha seslendirdi. Yıldız Tilbe iki günlük konser serisinin yoğun ilgi görmesi ve biletlerin tükenmesi üzerine 13 Ağustos'ta Harbiye'de bir konser daha verecek.

ÜNLÜLER YALNIZ BIRAKMADI

Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gelenler arasında Linet, Merve Özbey ve sevgilisi Kenan Koçak, Cem Belevi, Zehra Yılmaz, Sefa Doğanay, Zeynep Mansur, Serenay Aktaş ve Şılan Makal gibi isimler vardı.