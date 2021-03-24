Happy Casa Brindisi: 72-91
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Happy Casa Brindisi: 72-91

24.03.2021 22:18 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:32
Happy Casa Brindisi: 72-91

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor SalonuHAKEMLER: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Fernando Calatrava (İspanya), Luis Castillo (İspanya)TOFAŞ: Purcell 11, Berk Uğurlu 8, White 4, Simmons 3, Phillip 22, Zubcic 5, Berkan Durmaz, Christon 10, Batın Tuna, Alihan Demir, Mert Konuk 2, Muhsin Yaşar 7HAPPY...

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Fernando Calatrava (İspanya), Luis Castillo (İspanya)

TOFAŞ: Purcell 11, Berk Uğurlu 8, White 4, Simmons 3, Phillip 22, Zubcic 5, Berkan Durmaz, Christon 10, Batın Tuna, Alihan Demir, Mert Konuk 2, Muhsin Yaşar 7HAPPY CASA BRINDISI: Bostic 5, Gaspardo 8, Thompson 11, Perkins 13, Willis 12, Krubally 10, Zanelli 3, Visconti 8, Cattapan 1, Guido, Udom 4, Bell 16

1.PERİYOT: 21-27DEVRE: 36-513.PERİYOT: 53-72

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 4. hafta maçında sahasında ağırladığı Happy Casa Brindisi'ye 72-91 mağlup olarak, gruptaki 4. yenilgisini aldı ve Avrupa'ya veda etti.Mücadele karşılıklı sayılar ile başlarken, her iki ekip de hücumda etkili bir görünüm çizdi. 5. dakika İtalyan temsilcisinin 10-11'lik üstünlüğü ile geçilirken, Bell ve Perkins'in uyumlu oyunuyla farkı açan Brindisi, ilk periyodu 21-27 önde tamamladı.İkinci periyotta Phillip'in sayılarıyla oyuna ortak olmaya çabalayan TOFAŞ, savunmada ise dilediği sertliği gösteremeyerek, rakibine kolay atışlar tanıdı. 15. dakika konuk ekibin 29-38'lik skor avantajında geçildi. Visconti ile farkı çift hanelere taşıyan Brindisi, savunmada da geçit vermeyerek soyunma odasına 36-51 üstün gitti.Dönüşte dirençli başlayan TOFAŞ, D.J. White'ın orta mesafe basketiyle farkı 10'a düşürdü: 43-53. Ancak boyalı alandan yeniden verim alan İtalyan temsilcisi, savunmasıyla TOFAŞ'ın da hücumda ritim bulmasını engelledi. Farkı yeniden açmaya başlayan İtalyan ekibi, final periyoduna 53-72'lik skor avantajıyla başladı.Karşılaşmanın son 10 dakikasında oyunun hakimiyetini tamamen eline geçiren Brindisi, 35. dakikayı 64-80 önde geçti. Bu bölümde TOFAŞ cephesi, çözüm üretmekte zorlanırken, mücadelenin son anlarında da ritmini koruyan İtalyan temsilcisi, parkeden 72-91 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından TOFAŞ, gruptaki 4. maçında 4. yenilgisini alarak bir üst tura çıkma şansını yitirdi ve Avrupa'ya veda etti. Brindisi ise, 3. galibiyetini aldı.


Happy Casa Brindisi: 72-91
Happy Casa Brindisi: 72-91
Happy Casa Brindisi: 72-91
Happy Casa Brindisi: 72-91
Happy Casa Brindisi: 72-91
Happy Casa Brindisi: 72-91
Happy Casa Brindisi: 72-91
Happy Casa Brindisi: 72-91
Happy Casa Brindisi: 72-91
Happy Casa Brindisi: 72-91
Happy Casa Brindisi: 72-91
Happy Casa Brindisi: 72-91
Happy Casa Brindisi: 72-91
Happy Casa Brindisi: 72-91

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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