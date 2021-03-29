Hannover 96 forması giyen Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hannover 96 forması giyen Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Hannover 96 forması giyen Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti

Uzun yıllar Türkiye'de forma giydikten sonra Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'ya transfer olan Barış Başdaş'ın babası Mustafa Başdaş (56), önceki gün Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Mustafa Başdaş, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Rahatsızlığı artarak hastaneye kaldırılan Başdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

31 yaşındaki defans oyuncusu Barış Başdaş'ın Almanya'nın Köln kentinde yaşayan babası Mustafa Başdaş (56) yakalandığı koronavirüsü atlatamadı ve hayatını kaybetti. Bir süre önce koronavirüse yakalananan Mustafa Başdaş, rahatsızlığı artarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Başdaş'ın vefat haberini, Barış Başdaş takipçilerine duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Hannover 96'da top koşturan Barış Başdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir adam sevdim adam, adam gibi adam, beni hiç bırakmayan, son nefesine kadar seven adam. Canımdan can gitti babam. Mekanın cennet olsun" diyerek acı haberi duyurdu. Mustafa Başdaş'ın cenaze namazı bugün Köln Diyanet İşeri Türk İslam Birliği Ehrenfeld Köln Merkez Cami'sinde ikindi vakti kılınacak. Mustafa Başdaş'ın cenazesi, daha sonra memleketi Giresun'da defnedilecek.

Hannover 96 forması giyen Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti

İlgili Haberler

İbo Show konuğu Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında, aslen nereli?
İbo Show konuğu Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında, aslen nereli?
Özlem Türeci kimdir? Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e liyakat nişanı!
Özlem Türeci kimdir? Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e liyakat nişanı!
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Şeyma Subaşı Jason Statham
Spor Ali Koç Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Süveyş Kanalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hannover 96 forması giyen Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 13:52:15. #1.15#
title