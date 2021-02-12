Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü
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Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü

12.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:31

Sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosunun ardından işinden olan eski Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu, olay yaratan videosunu yeniden paylaşıp yaşananlarla ve kendisiyle ilgili haber yapanları sosyal medyadan ağır şekilde eleştirdi.

Oryantal dans videosu nedeniyle Habertürk ile yollarını ayıran spor spikeri Hande Sarıoğlu, ses getirecek bir paylaşımda bulundu.

Kişisel Instagram hesabından işini kaybetmesine neden olan oryantal dans videosunu bir kez daha paylaşıp sert ifadelerle yaşananlara tepki gösterdi.

Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü

İşte Hande Sarıoğlu'nun açıklamaları;

"RENKLİ KİŞİLİĞİMDEN VAZGEÇMEM"

"Akçaova'dan 2008 yılında çıkıp İstanbul'da üniversite okumaya gelip, 6 yaşından beri spiker sunucu olmak hayali olan bir kız olarak, 6 yaşımdan beri de oryantal oynamaktan kırar geçirirdim ortalığı. Çatır çatır okulumu da okudum, çatır çatır sunucu da oldum spiker de. Oryantal da yaparım kariyer de. Hiçbir zaman, hiçbir yerde, değerlerimden ve doğrularımdan vazgeçmedim, her zaman özümü korudum, geldiğim noktada kişiliğimden ve karakterimden bir günden bir güne ödün vermedim, bunun aksini beni tanıyan bir Allah'ın kulu da inkar edemez. Renkli kişiliğimden sizin siyahınız için vazgeçmeyeceğim, size fazla gelen neşemden de, deli dolu yanımdan da ödün vermeyeceğim"

Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü

"BİZİM DANSIMIZI İDARE EDEMEDİLER"

"Evet her kurumun kendine göre kuralları olabilir; başta 'kanalın disiplinine fazla gelmiş olabilirim, neticesinde bir haber kanalıdır. Hiç uzatmadan 'İstifamı edeyim kimse beni kovmak için uğraşmasın' dedim. Ama durup düşününce, 'Bir benim dansımdan mı rahatsız oldular?' diye düşündüm. Ne kıyametler koptu kanalda, ama bizim dansımızı idare edemediler. Ben de daha fazla rahatsızlık vermemek adına istifa ettim. 10 gündür kanalda değilim zaten."

Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü

"İNSANLIĞINIZA TÜKÜREYİM"

"O magazin sitelerinde yapılan 'dans etti kovuldu' haberlerinin altında, 'oh olsun' diyenler yarın ölsem ya da bir cinayete kurban gitsem yalandan ah vah edecekler. İnsanlığınıza tüküreyim."

Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü

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Haber Yorumları (1)
RAKİM: amacına ulaştın, 2 gündür sağlam pr yaptın helal olsun
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