Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında, nereli?

Son dönemde adı transfer haberleriyle anılan milli voleybolcu Hande Baladın, sporseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Gerek milli takım performansı gerekse kulüp kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren Baladın'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve kariyerinde hangi takımlarda forma giydi? İşte genç yıldızla ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

HANDE BALADIN KİMDİR?

Son dönemde adı transfer haberleriyle anılan milli voleybolcu Hande Baladın, hem kulüp hem de milli takım performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sporseverler, genç yıldızın kariyerini, yaşını ve hangi takımlarda forma giydiğini merak ediyor.

Hande Baladın kimdir

1 Eylül 1997 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelen Hande Baladın, Türk voleybolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biridir. Kariyerine orta oyuncu olarak başlayan Baladın, daha sonra smaçör pozisyonuna geçerek önemli bir çıkış yakalamıştır.

Hande Baladın, voleybola Eczacıbaşı altyapısında başladı ve kulübün küçük, yıldız ve genç takımlarında forma giydi. Profesyonel kariyerine 2014-2015 sezonunda Sarıyer Belediyespor'da kiralık olarak adım atan başarılı oyuncu, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı A Takımı'na yükseldi. 2018-2019 sezonunda tecrübe kazanması amacıyla Galatasaray'a kiralık olarak transfer oldu. 2019-2020 sezonundan itibaren ise yeniden Eczacıbaşı kadrosuna katıldı ve halen burada forma giymeye devam ediyor.

Hande Baladın, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da uzun yıllardır görev alıyor. Genç yaşta milli formayı giymeye başlayan başarılı oyuncu, hem altyapı hem de A Milli takım düzeyinde birçok uluslararası turnuvada önemli başarılara imza attı.

Hande Baladın kaç yaşında, nereli

Hande Baladın'ın Kulüp Başarıları:

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2022 CEV Kupası Şampiyonluğu

Hande Baladın

Hande Baladın'ın Milli Takım Başarıları:

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

2019 CEV Avrupa Şampiyonası İkinciliği

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri Şampiyonluğu

2021 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2023 FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğu

Hande Baladın'ın Bireysel Ödülleri:

2013 Avrupa Gençler Şampiyonası – En İyi Blok Yapan Oyuncu

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası – En Değerli Oyuncu (MVP) ve En İyi Smaçör

Hande Baladın, hem güçlü fiziği hem de dinamik oyun tarzıyla Türkiye'nin en önemli smaçörlerinden biri olarak gösterilmektedir. Başarılarla dolu kariyeri ve yükselen grafiğiyle voleybol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.