Hamza Hamzaoğlu: "Sahaya çıkıyorsam ya yeneceğim ya da yenileceğim" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hamza Hamzaoğlu: "Sahaya çıkıyorsam ya yeneceğim ya da yenileceğim"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hamza Hamzaoğlu:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Sahaya çıkıyorsam ya yenileceğim ya da yeneceğim. Her türlü riski aldım bugün. Bu maçın bir sorumlusu varsa bana yazılır belki 1-0'ı koruyabilirdim, maksimum 2-0 olurdu ama bizim için değişen bir şey olmazdı" diye konuştu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Sahaya çıkıyorsam ya yenileceğim ya da yeneceğim. Her türlü riski aldım bugün. Bu maçın bir sorumlusu varsa bana yazılır belki 1-0'ı koruyabilirdim, maksimum 2-0 olurdu ama bizim için değişen bir şey olmazdı" diye konuştu.

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe'nin hak ederek galibiyet aldığından dolayı tebrik ederek, "Oldukça üstün oynadılar, hem topa sahip olup etkili hücum yaptılar, bizimde hücumlara engel oldular. Savunmada açıklar verdik, sonuçta farklı bir şekilde mağlup olduk burada. Belki bizimde hatamız oldu erken hamle yaptık. Belki biraz daha 1-0'ı bekleyip sonra hamle yapabilirdik. Oyunu değiştirmek istedik, ikinci yarıda rakip savunma öne gelmeye başlamıştı. Umar ile arka tarafları kullanabiliriz diye düşündük ama o pasları ve koşuları yapamadık. Sonra 3 oyuncuyla hamle yapalım dedik göbeği boşalttık. 3'lü orta sahada daha boş kaldı orta saha, rakipte buraları iyi kullandı. Biraz bu maç birine yazılacaksa bana yazılır. Fenerbahçe bizim rakibimiz değil. Önümüzdeki hafta çok önemli maça çıkacağız. Kendi sahamızda etkiliyiz. Bu maça çok üzüldük, skorda ekstra üzdü ama önümüzdeki maça iyi konsantre olup kendi sahamızda oynayacağımız maçlar var. Oradan istediğimiz sonuçları alıp bu ligde hedefe ulaşmayı düşünüyoruz" dedi.

"Sahaya çıkıyorsam ya yeneceğim ya da yenileceğim"

Gidişat ve karakterinin açık oyuna kendileri sevk ettiğini söyleyen Hamzaoğlu, "Sahaya çıkıyorsam ya yenileceğim ya da yeneceğim. Her türlü riski aldım bugün. Bu maçın bir sorumlusu varsa bana yazılır belki 1-0'ı koruyabilirdim, maksimum 2-0 olurdu ama bizim için değişen bir şey olmazdı. Değiştirme şansım varsa onu görmek istedim. Ama beklentilerime karşılık bulamadım. Oyuncularımın bir şeyi yok bütün maç sorumluluğu bizde" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Fenerbahçe'de gecenin kahramanı Serdar Dursun'dan Vitor Pereira'ya mesaj: Hazırım artık

Fenerbahçe'de gecenin kahramanı Serdar Dursun'dan Vitor Pereira'ya mesaj: Hazırım artık

 Çaykur Rizespor ağlarına 4 gol bırakan Fenerbahçe bu sezon bir ilke imza attı

Çaykur Rizespor ağlarına 4 gol bırakan Fenerbahçe bu sezon bir ilke imza attı

 Kadıköy'de Serdar Dursun şov! Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti

Kadıköy'de Serdar Dursun şov! Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title