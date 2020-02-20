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Hamza Hamzaoğlu: Ankara İçin Önemli Bir Maça Çıkıyoruz

Süper Lig'de bu hafta iki başkent takımı karşı karşıya geliyor.Gençlerbirliği ve Ankaragücü 23 Şubat'ta karşı karşıya geliyor. Maçın hazırlıklarına devam eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör maç hakkında ve genel durum hakkında yorumlarda bulundu.

20.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:20

Süper Lig'de bu hafta iki başkent takımı karşı karşıya geliyor.Gençlerbirliği ve Ankaragücü 23 Şubat'ta karşı karşıya geliyor. Maçın hazırlıklarına devam eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör maç hakkında ve genel durum hakkında yorumlarda bulundu.

Kaynak: Dugout

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