Hamside sona doğru fiyatlar yükseliyor

Rusya ve Gürcistan sularında az miktarda avlanan hamsi de umutları bitirirken, balıkçılar da artık av sezonunun sonuna doğru yaklaştıklarını söylüyor

TRABZON - Hamsi bu sezon ne tüketiciyi ne de balıkçı esnafını memnun etti. Özellikle 1 Ocak'tan itibaren Rusya ve Gürcistan sularında az miktarda avlanan hamsi de umutları bitirirken, balıkçılar da artık av sezonunun sonuna doğru yaklaştıklarını söylüyor.

Yaklaşık 40 yıldır balıkçılık sektöründe çalışan Serdar Korkmaz, hamsinin, bu yıl fiyat olarak ne kendilerini ne de tüketiciyi memnun ettiğini belirterek, "Bu sene umduğumuz gibi hamsi olmadı. İlk başlarda biraz oldu ancak yeterli miktarda olmadı. Dolayısıyla çıkanla yetinmek zorunda kaldık. Gürcistan ve Rusya'dan hamsi beklentimiz vardı ancak oradan da umduğumuzu bulamadık. Oralardan da hamsi gelmeyince fiyat olarak ister istemez vatandaşa pahalı yansıdı. Bu sezon gerek bizim sularımızda gerekse Gürcü ve Rusya sularında istenildiği gibi hamsi avı olmadı. Fiyat olarak da hamsi yılbaşından beri 10 TL'nin altına hemen hemen hiç inmedi. Bir ara 20 TL'ye bile hamsi sattık. Artık yavaş yavaş da hamsinin sonu geliyor. Bundan sonra en fazla bir ay gibi hamsi olur ya da olmaz. Zaten Nisan 15'de yasak başlıyor" dedi.

Öte yandan Trabzon'da hamsinin kilosu 12.5-15 TL arasında satılırken, Mezgit 20-40 TL, İstavrit 12.5 TL, Tirsi 17.5, Sargan 25 TL'den satılıyor.