Hamilton'un ağır eleştirdiği İstanbul yarışına F1'in yetkili isminde övgü dolu sözler

Lewis Hamilton'un şampiyon olarak tamamladığı İstanbul Grand Prix'si sonrası Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, Türkiye'ye "Türk hükümeti ve pistin sahipleri büyük emek verdi. Yoksa, bu yarış bu kadar kısa sürede hazır olamazdı" diyerek övgüler yağdırdı. Hamilton ise antrenman turlarında İstanbul pisti hakkında ağır eleştirilerde bulunmuştu.