Hamilton'un ağır eleştirdiği İstanbul yarışına F1'in yetkili isminde övgü dolu sözler
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Hamilton'un ağır eleştirdiği İstanbul yarışına F1'in yetkili isminde övgü dolu sözler

16.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:28

Lewis Hamilton'un şampiyon olarak tamamladığı İstanbul Grand Prix'si sonrası Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, Türkiye'ye "Türk hükümeti ve pistin sahipleri büyük emek verdi. Yoksa, bu yarış bu kadar kısa sürede hazır olamazdı" diyerek övgüler yağdırdı. Hamilton ise antrenman turlarında İstanbul pisti hakkında ağır eleştirilerde bulunmuştu.

Hafta sonu Türkiye'de Formula 1 heyecanı yaşandı. İstanbul Park'ta gerçekleştiren büyük yarışı kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sezonu da şampiyon tamamladı.

Yaklaşık 2 milyar kişinin takip ettiği yarışta Türkiye, gerçekleştirdiği organizasyonla büyük beğeni topladı.

"DEVASA BİR ÇALIŞMA YAPILDI, TEBRİK ETMEK GEREKİYOR"

Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Masi, "Bu yarışın olabilmesi için devasa bir çalışma yapılması gerekiyordu. Türk hükümeti ve pistin sahipleri büyük emek verdi. Yoksa, bu yarış bu kadar kısa süre içerisinde hazır olamazdı. Türkleri tebrik etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hamilton'un ağır eleştirdiği İstanbul yarışına F1'in yetkili isminde övgü dolu sözler
Michael Masi

ŞAMPİYON PİLOT, PİSTE AĞIR ELEŞTİRİLERDE BULUNMUŞTU

İstanbul pistinde yapılan yarışı ilk sırada tamamlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, cuma gerçekleştirilen antrenman turlarında pisti, buz pistine benzeterek ağır eleştirilerde bulunmuştu.

Hamilton'un ağır eleştirdiği İstanbul yarışına F1'in yetkili isminde övgü dolu sözler
Haber Yorumları (1)
CONİ: Hamilton cok ayip etmistir insan bi tesekkur eder turkiyeye, isinize gelince blak lives matter demeyi biliyosunuz ama
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 18:02:09. #1.15#
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