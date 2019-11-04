Hamilton, Schumacher'i geride bırakmanın eşiğinde
Mercedes’in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, dün ABD Grand Prix’sinin ardından altıncı dünya şampiyonluğunu ilan etti.
Mercedes’in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, dün ABD Grand Prix’sinin ardından altıncı dünya şampiyonluğunu ilan etti. Beş dünya şampiyonluğu bulunan Arjantinli Juan Manuel Fangio’yu ardında bıraktı, yedi kezle tüm zamanların en çok şampiyon olan pilotu Michael Schumacher’e bir adım daha yaklaştı.
Hamilton’ın, Ferrari efsanesi Schumacher’i geçip geçemeyeceği bilinmez, ancak Britanyalı şimdiden Formula 1 dünyasının unutulmaz isimleri arasına girmiş durumda. Evet; puanlama sistemleri 90’lı ve 2000’li yıllardan bu yana değişti, yarış takvimi bir hayli genişledi ve 2014’ten bu yana turbo hibrit araçlar kullanılıyor. Fakat söz konusu iki pilot en iyi zamanlarını her ne kadar aynı dönemde yaşamamış olsa da, elde ettikleri başarılar kıyaslanabilir gözüküyor.
Altıncı şampiyonluk elde edildiğinde
M. Schumacher
L. Hamilton
Altıncı zaferin kazanıldığı GP
34
34
Tamamlanan sezon
12
13
Yarışılan GP
194
248
Galibiyet
91
83
Kendi evlerindeki galibiyet
4
6
Büyük beş pist*
22
21
GP'de liderlik
110
146
GP'de baştan sona liderlik
8
18
Pol pozisyonu
55
87
Hat-trick**
15
14
Grand Slam***
3
5
* Büyük beş pist: Monako, Silverstone, Spa, Monza, Suzuka** Hat-trick: Pol pozisyonu, galibiyet, en iyi tur derecesi*** Grand Slam: Pol pozisyonu, galibiyet, en iyi tur derecesi, baştan sona liderlik
2021'deki büyük değişim öncesi altın fırsat
Tüm bu rakamların yanı sıra, her iki pilotun da benzer kariyer rotalarını takip ettiğini söylemek mümkün: Onları büyüten bir ekip içinde F1 dünyasına giriş, ardından büyük bir organizasyona geçiş. Yalnızca, en iyi zamanları arasında birkaç yıl fark var.
Ek olarak, her iki pilot da 34 yaşındayken altı dünya şampiyonluğuna sahipti. Schumacher bunu 12 sezonda, Hamilton ise 13 sezonda yaptı. Schumi, 2004'te yedinci şampiyonluğunu kazanırken araçlar büyük bir değişiklik yaşamamıştı. Yine Hamilton, 2020 sezonunda yedinci şampiyonluğunu kovalarken araçlar bugünden çok farklı olmayacak. Formula 1'de büyük değişim, 2021 sezonunda yaşanacak ve Britanyalı pilot bu değişim öncesi Schumi'yi yakalamak için çok büyük bir fırsata sahip. Zira Mercedes'in önümüzdeki sezonda da en iyi araca sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
2020 yılı Hamilton'ın Schumacher'e sporun en üst noktasında katılacağı sene olabilir. Yalnızca şampiyonluk sayısında değil, aynı zamanda kazanılan GP sayısında da Schumi'yi yakalayabilir, hatta onun önüne geçebilir Hamilton. Britanyalının bu sene aldığı 10 galibiyet ile toplam GP zaferi sayısı 83'e yükseldi. Alman efsanenin ise kariyerinde 91 GP galibiyeti bulunuyor.
Son olarak, iki pilotun tüm kariyer istatistiklerine göz atalım.
Kariyer toplamı
M. Schumacher
L. Hamilton
Şampiyonluk
7
6
Tamamlanan sezon
18
13
Yarışılan GP
307
248
Kendi evlerindeki galibiyet
4
6
Büyük beş pist*
25
21
GP'de liderlik
142
146
GP'de baştan sona liderlik
11
18
Pol pozisyonu
68
87
Hat-trick**
22
14
Grand Slam***
5
5