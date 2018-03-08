Halter Federasyonu, Birbirine Saldıran İki Sporcuya Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi

Türkiye Halter Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı, Gaziantep'teki erkekler milli takım kampında kavga eden sporculardan Daniyar İsmayilov ve Murat Ekinek'in cezasını belirledi.

Disiplin kurulu, sporcuların savunmalarını aldıktan sonra iki sporcunun eyleminin Türkiye Halter Federasyonu Disiplin Talimatı'nın 32. maddesinde yer alan "Kamp Alanları ve Tesis Olayları" başlığını taşıyan bölümüne girdiğini belirleyerek, İsmayilov'a 4 ay, Murat Ekinek'e ise 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesini kararlaştırdı.

BİRBİRLERİNE SALDIRMIŞLARDI

Milli sporcular Daniyar İsmayilov ve Murat Ekinek, 12 Şubat 2018'de, kamptaki yemekte birbirlerine çatal ve bıçakla saldırmış, sonrasında ise arbede yaşanmıştı.

Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Yılmaz yaşananları tutanak altına alarak federasyon yönetimine bildirmiş ve sporcular disiplin kuruluna sevk edilmişti.

İSMAYİLOV RİO OLİMPİYATLARINDA MADALYA ALMIŞTI

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Daniyar İsmayilov, en son 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalyayı Türkiye'ye getirmişti.

Sporcular, karar ulaştıktan sonra 10 gün içinde Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na itirazda bulunabilecek.