Halter kuralları nedir? Olimpiyat Halter kuralları ve talimatları nedir?

Olimpiyat branşlarından Halter, kuralları ve uygulama talimatları ile merak ediliyor. Sporcular doğru şekilde Halter yapmak için bu kuraları merak ederken izleyiciler ise Halter sporunu tam olarak anlamak için bu kuralları araştırıyor. Peki, Halter kuralları nedir? Olimpiyat Halter kuralları ve talimatları nedir? İşte, detaylar…

Sporseverlerin yakından takip ettiği olimpiyatlarda Halter ilgi oldu. Halteri dikkatle izleyen izleyiciler Halter sporunun detaylarını ve kurallarını araştırdı. Peki, Halter kuralları nedir? Olimpiyat Halter kuralları ve talimatları nedir?

HALTER KURALLARI NELERDİR?

HALTERİN SAHA, MALZEME VE KURALLAR BİLGİSİ

Halter müsabaka ve antrenmanlarında pist kullanılır. Bu pistin özellikleri

şöyledir:

• 4x4=16 m2 ebatlarında kare bir alandır.

• Düşen ağırlıklardan etkilenmeyecek sağlamlıktadır.

• Sporcunun ayaklarının kaymasını engelleyecek bir malzemeyle kaplanmıştır.

Halter müsabaka ve antrenmanlarında pist kullanılır. Bu pistin özellikleri

şöyledir:

• 4x4=16 m2 ebatlarında kare bir alandır.

• Düşen ağırlıklardan etkilenmeyecek sağlamlıktadır.

• Sporcunun ayaklarının kaymasını engelleyecek bir malzemeyle kaplanmıştır.

Disk (Plaka): Ağırlığın arttırılması için üretilmiş, yuvarlak, genellikle kauçuk malzemeden yapılmış, ağırlığın cinsine göre renklendirilmiş malzemedir.

Haltere yeni başlayan sporcular çapları normal standartta ama ağırlıkları az

olan eğitim diskleri kullanabilirler.

Diskler ağırlıklarına göre farklı renklerdedir:

• 25 kg kırmızı

• 20 kg mavi

• 15 kg sarı

• 10 kg yeşil

• 5 kg beyaz

• 2,5 kg kırmızı

• 2 kg mavi

• 1,5 kg sarı

• 1,0 kg yeşil

• 0,5 kg beyaz

Kelepçe: Diskleri bar üzerine sabitlemek için kullanılan, her biri 2,5 kg olan nikelajlı çelik halkalardır.

Mayo: Sporcuların sportif yarışmalarda ve antrenmanlarda giydikleri kıyafettir. Mayonun özellikleri şöyledir:

• Tek veya iki parçalı olabilir.

• Vücudu sarmalıdır.

• Yakasız olmalıdır.

• Herhangi bir renkte olabilir.

• Dirsekleri örtmemelidir.

• Dizleri örtmemelidir.

Ayakkabı: Sporcuların ayaklarını koruyan, dengeleyen ve müsabaka platformunda kaymayı önleyen spor ayakkabılarıdır. Ayakkabıların özellikleri şöyledir:

• Ayağın üst kısmında bir kayış kullanılabilir.

• Ayakkabının topuk ile ayakkabı boğazı

arasındaki azami yüksekliği 130 mm

olabilir.

• Ayakkabının taban ile ökçe arasındaki azami yüksekliği 5 mm olabilir.

Kemer: Belde oluşacak baskının şiddetini azaltmak için kullanılan malzemedir.

Kemerin genişliği 120 mm'yi geçemez.

Sporcu, kıyafetinin altında hiçbir kemer taşıyamaz

Çöküş Sehpası: Antrenmanlarda sporcunun barı belirli yükseklikten alması için kullanılan yardımcı araçtır.

Magnezyum Tozu: Sporcuların barı kavrama esnasında ellerinin kaymaması için kullanılan kimyasal bir tozdur.

Çekiş Sehpası (Bloklar): Antrenmanlarda barı belli yüksekliklerden kaldırmak için kullanılır.

3.3. KURALLAR

Resmî halter yarışmaları aşağıdaki kurallara göre yapılır:

• IWF kurallarına göre yapılan müsabakalarda beş juri üyesi (uluslararası

birinci sınıf hakemlerden oluşur), üç hakem ve bir teknik kontrolör (yarışmaya çıkan sporcuların kıyafet kontrolünü yapar ve süreye uymalarını sağlar) görev yapar.

• Her yarışmacıya, her kaldırış tekniği (koparma ve silkme) için üç deneme hakkı verilir.

• Kaldırılacak ağırlık, her zaman 1 kg ve katları olmalıdır.

• Her sporcuya, adının okunması ile kaldırışa başlaması arasında bir dakika süre verilir. Adının okunmasından 30 saniye sonra bir uyarı sinyali

verilir.

• Bir dakikalık süre barın yerden temasının kesilmesi ve diz seviyesine

gelmesiyle biter.

• Hakemler, kaldırıştan sonra haltercinin vücudu tamamen hareketsiz kalınca "indir" işaretini verirler.

• "İndir" işareti ring amirinin yanındaki ışık ve ses ile verilir.

• Ring amiri ve iki yan hakem sporcunun kaldırışını geçerli (beyaz), geçersiz (kırmızı) ışık düğmelerine basarak değerlendirirler. Renklerin çoğunluğuna göre kaldırılış değerlenirilir.

• Koparma, silkme ve toplamda ayrı ayrı madalya sıralaması yapılır. Üç

kategoride dereceye giren ilk sporcuya altın, ikinciye gümüş ve üçüncüye bronz madalya verilir.

• Beraberlik halinde ağırlığı ilk kaldıran sporcuya bakılır.

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