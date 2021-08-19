Halkbank'tan 5 ayda 44 bin kadın girişimciye 4 milyar lira destek

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, son 5 ayda 44 bin kadın girişimciye 4 milyarın üzerinde kredi desteği sağladıklarını vurgulayarak, kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, son 5 ayda 44 bin kadın girişimciye 4 milyarın üzerinde kredi desteği sağladıklarını vurgulayarak, kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Üreten Kadınlar Toplantısı - Doğu Anadolu Bölgesi ayağının düzenlendiği Malatya'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca oluşturulan Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Arslan, izleyicisine büyük bir görsel deneyim sunan Dijital Gösterim Merkezi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve milli savunma sanayiyle ilgili gösterimlerini yerinde izledi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Dijital Gösterim Merkezi'ni geziyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizin en köklü bankalarından olan Halkbank olarak dijital Gösterim Merkezi gezdik. 20 yılda Türkiye, savunma sanayisinde büyük atılımlar yaptı. Dijital 'de savunma sanayimizde yapılan hizmetleri büyük gururla izledik" ifadelerini kullandı.

Arslan, "Birçok ilde faaliyet gösteren İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezleri, değişen içerikleri ve gösterimleriyle halkın ilgisini çekmeye devam ediyor. İletişim Başkanlığı, kamuoyunu bilgilendirme, farkındalık oluşturma, birlik ve beraberliği sağlama amacıyla teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak video ve belgesel çalışmalarını Türkiye'nin farklı şehirlerinde açılan Dijital Gösterim Merkezleri'nde milletimizle paylaşıyor. Dijital Gösterim Merkezi'nde üç boyutlu hologram teknolojisinin, dijital gerçeklik videolarının yanı sıra video haritalama teknolojisi kullanılarak hazırlanan dijital sergiler oldukça dikkat çekiyor. Buradaki amacımız ülkemizin farklı alanlardaki ilerlemesini görmektir. Malatyalı vatandaşlarımıza ve gençlerimize Dijital Gösterim Merkezinde gelişmeleri gösterebilmektir. Milli olanın ve yerli üretimde yapılanların farkında olmaktır. Bizler de Halkbank olarak her milli projenin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

4 milyarın üzerinde destek

Malatya'da kadın girişimciler için yaptıkları etkinlikten de söz eden Arslan, "Malatya kadın girişimcilere destek programı için geldik. Doğu Anadolu Bölgesi'nin toplantısını Malatya'da gerçekleştirdik. Önemli destekler veriyoruz" dedi.

Son 5 ayda 44 bin kadın girişimciye 4 milyarın üzerinde kredi desteği sağladıklarını vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı