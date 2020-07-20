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Halkbank, Ediz Kaan Fırıncıoğlu'nu transfer etti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 27 yaşındaki pasör çaprazı Ediz Kaan Fırıncıoğlu'nu kadrosuna kattı.

Halkbank, Ediz Kaan Fırıncıoğlu'nu transfer etti
20.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:18

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 27 yaşındaki pasör çaprazı Ediz Kaan Fırıncıoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, geçen sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen milli voleybolcu Ediz Kaan Fırıncıoğlu'nu transfer etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ediz Kaan, Halkbank ailesine katılmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Türk ve Avrupa voleybolunda sayısız başarılara imza atmış böyle organize bir takımın bünyesinde olmak, beni iki kat motive ediyor. Nasıl motive olduğumu gösterme zamanının gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Pandemi ile mücadele içinde olunması nedeniyle sezonun zor geçeceğine işaret eden Ediz Kaan, "Alınan önlemleri taviz vermeden uygulayarak çalışıyoruz. Uzun süren ara nedeniyle çektiğimiz voleybol hasretini antrenmanlara sarılarak gideriyoruz. Bu sezon lig, Türkiye Kupası, Balkan Kupası'ndan sonra Challenge Kupası'na talip olacağız. Voleybolseverlere güzel maçlar izlettireceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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