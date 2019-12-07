Halk TV'nin iş insanı Cafer Mahiroğlu'na satıldığı iddia ediliyor

07.12.2019 21:34 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:46

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yaptığı Halk TV'nin satıldığı ileri sürüldü. Halk TV'nin İngiltere'de yaşayan Türk iş insanı Cafer Mahiroğlu'na 2 milyon dolar artı 3.5 milyon TL borcuna karşılık satıldığı iddia edildi. Bazı CHP'li yöneticilerin bu satışta aracılık ettiği iddia edildi.

Halk TV İngiltere'de yaşayan Türk iş insanı Cafer Mahiroğlu'na satıldığı iddia edilirken CHP'li bazı isimlerinde bu satışta aracılık yaptığı söylendi. Satışın yüzde 90 tamamlandığı iddia edilirken pazarlıkların hala sürdüğü söylendi.

YENİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ YALANLADI

Öte yandan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker Oda TV'nin iddialara yönelik sorusuna yanıt verdi. Kanalın yöneticisi olan Asker kanalın Türk iş adamı Cafer Mahiroğlu'na satıldığı iddialarını "Yok öyle bir şey. Doğru değil" diyerek yalanladı.

ESKİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞRULADI

Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'in Youtube üzerinden yayın yapan Bizim TV'sinin ise sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu'nun finansal desteğiyle CHP'li işadamı Doruk Bulut'a satıldığı öne sürüldü.

CAFER MAHİROĞLU KİMDİR?

1966 Sivas doğumlu olan Mahiroğlu İngiltere'deki Select isimli tekstil firmasının sahibi olarak tanınıyor. İngilizce öğrenmek amacıyla 1980'lerin sonunda İngiltere'ye giden Mahiroğlu, uzun yıllar konfeksiyon sektöründe çalıştıktan sonra, daha önce çalışanı olduğu, konfeksiyon atölyesini satın alarak patronluğua soyundu. 1991 yılında Armondi tekstil şirketini alan Mahiroğlu, Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi bir çok markanın üreticisi konumuna geldi.

2007'de mali krize giren İngiltere'nin ünlü markası Select'i satın alan Mahiroğlu'nun 350'ye yakın mağazası bulunuyor. İngiltere'nin en zengin 100 insanı arasında adı geçen Mahiroğlu batık markaları alması ile ünlü. 2008'de de Markafoni adlı online alışveriş sitesini satın almıştı.

Uluslararası iş ve ekonomi dergisi Forbes'in Türkiye versiyonu 2016 yılında Kasım sayında İngiltere'deki Türk işadamı Cafer Mahiroğlu'nun hikayesini kapak yaptı. Forbes dergisi, Mahiroğlu'nun başarı hikayesini 'Türk Kumaşı', 'Yeni Asil Nadir' başlığı ile Kasım sayısında kapağına taşıdı.

Cafer Mahiroğlu

DORUK BULUT KİMDİR?

1978 Silivri doğumlu. İlkokulu İstanbul Esenler Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nda, Orta öğrenimini İstanbul Çapa Ortaokulu'nda ve Lise öğrenimi ise İstanbul Sultanahmet Anadolu Teknik Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Okulu Makine Bölümü öğrenciliği halen devam etmekte. 1996 yılında başlayan ticaret hayatı Değirmenköy Beko Bayiliği, HDI ve Ergoisviçre Acenteliği, Trakya Entegre Tesisleri Sosyal Tesisler İşletmeciliği ve Otobüs Yolcu Taşımacılığı ile faal olarak sürmekte.2009 Seçimlerinde CHP Belediye Meclis Üyesi seçilen ve görevine halen devam eden Bulut, evli bir çocuk babasıdır.