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Halil Altıntop, Bayern Münih'in 16 yaş altı takımında görev alacak

Eski milli futbolcu Halil Altıntop, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te 16 yaş altı takımının yardımcı antrenörlüğüne getirildi.

Halil Altıntop, Bayern Münih'in 16 yaş altı takımında görev alacak
03.07.2020 22:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:59

Eski milli futbolcu Halil Altıntop, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te 16 yaş altı takımının yardımcı antrenörlüğüne getirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Halil Altıntop'un 16 yaş altı takımında teknik direktör Alexander Moj'un yanında yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi.

Son olarak 5. Lig'de yer alan Schwaben Augsburg takımındateknik direktör olarak çalışan 37 yaşındaki Halil Altıntop, yaptığı açıklamada, Bayern Münih kampüsünün Avrupa futbol alt yapısı için en önemli adreslerden biri haline geldiğini belirterek, burada ekibin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bundesliga'da 351 maçta forma giyen Halil Altıntop, A Milli Takım'da da 38 karşılaşmada oynamıştı.

Halil Altıntop'un ikiz kardeşi olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da 2007-2011 yıllarında Bayern Münih forması giymişti.

Kaynak: AA

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