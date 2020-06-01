Halı sahalar açıldı ve ilk maçlar yapıldı: Futbol oynamayı çok özledik
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Halı sahalar açıldı ve ilk maçlar yapıldı: Futbol oynamayı çok özledik

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan halı sahalar, normalleş süreci ile birlikte yeniden hizmet vermeye başladı.

Halı sahalar açıldı ve ilk maçlar yapıldı: Futbol oynamayı çok özledik
01.06.2020 23:50 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:57

Koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinde kapatılan halı sahalar, normalleşme sürecinde yeniden hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda halı saha futbol maçları yapılmaya başlandı. Sarıyer'de oynanan maçta bir kişinin maske takması kameralara yansıdı. Normalleşme sürecinde açılan halı sahalarda soyunma odaları, duş alanları tedbir amaçlı kapalı tutulacak.

"HENÜZ TALEP ÇOK YÜKSEK DEĞİL"

2,5 ay sonra Sarıyer'de bulunan halı sahasını açarak hizmet vermeye başlayan Hakan Güven, "İşletme olarak faaliyet vermeye başladık. Soyunma odalarını kapalı tutuyoruz. Sıcak su ve duş alanlarını da kapalı tutuyoruz. Gelenler gördüğünüz gibi oynuyorlar. Giyinmiş olarak gelip, giyinmiş olarak geri dönüyorlar. Gün içerisinde her taraf temizleniyor. Henüz talep çok yüksek değil." dedi.

Halı sahalar açıldı ve ilk maçlar yapıldı: Futbol oynamayı çok özledik

"FUTBOL OYNAMAYI ÇOK ÖZLEDİK"

Futbol oynamayı özlediğini söyleyen Halil Bağış, "Futbol oynamayı özledik, sahayı çıkmayı özledik, spor yapmayı ve ter atmayı özledik. Hatta bugün bir haber aldık. Toplu sporlar yapılmayacak diye. Çok üzüldük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni aradık. Daha sonra yapılacağını söylediler. Biz de artık özlemimizi gidermeye geldik. Futbol oynarken çok fazla dikkat edebileceğimiz bir şey yok işin açıkçası. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Hiç birimiz de pozitif vaka rastlanmadı. O yüzden sahamız da dezenfektan kurallarına uyuyor. Geçen hafta temizledi, dezenfekte ettirdi. Biz takip ettik. O yüzden bir korkumuz yok." şeklinde konuştu.

Halı sahalar açıldı ve ilk maçlar yapıldı: Futbol oynamayı çok özledik

Halı sahalarda en büyük sıkıntının kaleci bulmak olduğu ve pandemi sürecinde kolay kaleci bulabildiniz mi sorusuna Halil Bağış, "Halı sahada en büyük sıkıntı zaten kaleci bulmaktır. Bunu herkes bilir. Biz kaleci bulmakta zorlandık. Bir tane kalecimiz vardı. Bir tanesini son dakika bulduk. Hepimiz birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Hiç birimizin yakınında ve kendisinde pozitif vaka olmadığı için gönül rahatlığı ile oynamaya geldik" diye konuştu.

Halı sahalar açıldı ve ilk maçlar yapıldı: Futbol oynamayı çok özledik

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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