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Hiç böyle sinirlenmemişti! Aykut Kocaman, hakkında söylenenlere fena patladı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Hiç böyle sinirlenmemişti! Aykut Kocaman, hakkında söylenenlere fena patladı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, başta Alex de Souza, Valbuena, Ali Koç gibi isimlerle sorunu olduğuna dair yıllardır çıkan haberlere isyan etti. Kocaman, "Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda. İnanıyorum ki çete bunlar. Herkesin gözünün içine bakarak söylüyorum, hiç umurumda değilsiniz" dedi.

Son olarak Süper Lig'de Başakşehir'i çalıştıran ve bir süredir boşta olan Aykut Kocaman, Tivibu'da katıldığı programda hakkında çıkan haberlere sert şekilde cevap verdi. Kocaman, Alex ve Valbuena'ya karşı "Yıldız düşmanlığı" yaptığı söylentilerine patladı.

Hiç böyle sinirlenmemişti! Aykut Kocaman hakkında çıkan haberlere fena patladı

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları:

"Sportif tarafta çok net rakamlar ortada. Ben, rakamlara ve gözleme inanıyorum. Alex ile ilgili ben bir şeyler söylesem de bu yaygın bir çete tarafından organize algı benimle ilgili yine yapılacak.

Alex, en fazla benim zamanımda oynamış, ortalama en çok gol sayısı, maç sayısı benim dönemimde olmuş. Art niyetli olsam bunlar nasıl olacak?

Bizim işimiz, oyuncularımızdan ve takımımızdan en yüksek verimi alacak uyumu yaratmak. Bazen Alex olur, bazen olmaz. Şimdi antrenörlük yapıyor, o da aynı şeyleri yaşayacak. Valbuena da bu tarafa geçince yaşayacak.

Ben kendi halinde yaşayan bir adamım, cevap vermek istemiyorum ama laf lafı açtı. Valbuena transferini ben istedim. Dağılma döneminde takıma en büyük faydayı sağlayan Valbuena oldu. Ama antrenörlerin istediği uyumlu takımdır, o da bir parçası haline geldi.

Fenerbahçe gibi milyonları ilgilendiren bir kulübün teknik direktörlüğü görevi verildiğinde milyonlarca insanı mutlu edecek takımı yaratmak için çaba göstermek gerekir. Bu arada ne Aykut'un kaprisleriyle ne de bir başkasının davranışlarıyla uğraşacak bir hal yok.

Ben art niyetli olsam bu nasıl olacak? İnanıyorum ki bunların hepsi organize bir çete tarafından, planlı bir şekilde gündeme getiriliyor

Bu güruha Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin bazı kesimlerinin mağlup oluyor olması hakikaten çok acı verici. Beni zorluyor mu? Hiç umurumda değilsiniz!

Ben biraz Alex'in bu organize durum tarafından kullanıldığını düşünüyorum. Alex'in böyle bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ayrıldıktan sonraki süreçte başkanın (Ali Koç) benimle ilgili yaptığı şeyler çok ağırıma gidiyor.Ben, kendi halinde yaşayan bir insanım. Beni, herhangi birisiyle çarpıştırmanın bir anlamı yok. Bunu yapanlara Fenerbahçe'nin dinamiklerinin dikkat etmesi gerekiyor. Ben Fenerbahçe'deki şu andaki denklemin içinde yokum. Hiç olmadım, olmam."

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Alex De Souza, Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Spor, Haber

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Yorumlar (3)

OKUR:

adamlıkta son açılamalarından sonra ne alex nede ali koç aykut kocamanın yanından bile geçemezler

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UğuR DURAN:

Adamsın Aykut... Senden sonra Feneri herkes görüyor... Alex konusunda polemiğe girmemekle de bu büyüklüğünü ıspatlamış oldun... Bakma kimsenin lafına.

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Erhan Saram:

Bitik Aykut

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