Hakkarili sporcular 18 madalya ile döndü

18.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:30

Hakkari Kayak Takımı sporcuları, Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Kayak Şampiyonasında 18 madalyayla döndü.



14 - 16 Şubat tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Kayak Şampiyonasına katılan Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul sporları öğrencileri, kayaklı koşu ve biathlon branşlarında 18 madalya ile kente döndü.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, her yıl Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında alınan derecelerle büyük başarılara imza atan öğrencilerinin 12 birincilik, 4 ikincilik ve 2 dördüncülük elde edildiğini söylediler. Yetkililer, "Her yıl Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında aldıkları derecelerle bizleri gururlandıran öğrencilerimiz, Erzurum'da düzenlenen kayaklı koşu ve biathlon branşlarında yapılan yarışmalar sonucunda 18 madalya alarak en çok madalya alan il olarak yarışmayı tamamladı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ederken, emeği geçen öğretmenlerimize de teşekkür ediyoruz" dediler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA