Hakkarili İşadamı Erip, Hatso İçin Adaylığını Açıkladı

Hakkarili işadamı Cemal Erip düzenlediği basın açıklaması ile Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

İşadamları ve basın mensupları ile bir araya gelen işadamı Cemal Erip, Cumartesi günü yapılacak olan HATSO Başkanlığı için aday olduğunu söyledi. Daha fazla kalkınmış, refah düzeyi yüksek ve daha güzel bir Hakkari için kendisi ve arkadaşlarının Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine aday olmaya karar verdiklerini ifade eden İşadamı Cemal Erip, Biz birlikte Hakkari'yiz dedi.

Hakkari sorunlarının tartışılmasında ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasında meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının öneminin büyük olduğunu söyleyen Erip, "Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası'da, Hakkari'nin sorunlarının çözüm mercii olarak görülmektedir. Biz Hakkari'nin ekonomik sorunlarının tartışılması ve çözümü noktasında iddialıyız. Üyelerimizin Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası ile olan ilişkilerinin daha aktif ve daha verimli olması için yönetim kurulu ve meclis toplantılarımızı kurul üyeleri dışında esnaf ve tüccarımıza açacağız. Esnaf ve tüccarımızın sorunlarını dinleyeceğiz ve hep birlikte çözüm önerilerini oluşturup takibini yapacağız. Meclis toplantılarımıza mülki idare amirleri, yerel yöneticilerin ve meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlayıp üyelerimizle bir araya getireceğiz" dedi.

Erip, başkan seçildiği takdirde yapacağı projeleri anlattıktan sonra, basın açıklaması soru-cevap şeklinde sona erdi. - HAKKARİ