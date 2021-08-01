Hakkâri'de milli atletler yetiştiriliyor
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Hakkâri'de milli atletler yetiştiriliyor

Hakkâri'de milli atletler yetiştiriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hakkari'de ay yıldızlı formayı giymeye aday atletler antrenmanlarını sürdürüyor.

Hakkari'de ay yıldızlı formayı giymeye aday atletler antrenmanlarını sürdürüyor.

Coğrafi yapısına uygun branşlardan biri olan ve Hakkari'yi birçok yarışlarda temsil eden atletizmdeki sporcular çalışmalarına Merzan Stadı'nda devam ediyor. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, yüksek rakımlı Hakkari'de ay yıldızlı formayı giymeye aday atletler yetiştirildiğini belirterek, "Buradaki amaç, ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek milli sporcuların yetiştirilmesini sağlamaktır. İlimizde her alanda ve her branşta birbirinden yetenekli sporcular bulunmakta. Atletizmde başarıyı etkileyen faktörlerden biri de yüksek rakımdır. Hakkari ilimiz yüksek rakıma sahip olmasının avantajını lehimize dönüştürüp, özelikle krosta iyi atletler yetiştirmek istiyoruz. Kros ile birlikte puanlı atletizmde de çalışmaların olduğunu ve bu başarıyı daha yukarıya taşımak için Merzan Stadı'nda uygun antrenman alanları oluşturulacaktır" dedi. - HAKKARİ

Hakkâri'de milli atletler yetiştiriliyor
Hakkâri'de milli atletler yetiştiriliyor
Hakkâri'de milli atletler yetiştiriliyor
Hakkâri'de milli atletler yetiştiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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