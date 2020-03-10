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Murat Koca, Hakkari, Maden, Ekonomi

Hakkari'de maden bölgeleri masaya yatırıldı

Hakkari'de maden zenginleştirilmesine yönelik teknoloji kullanım alt yapısının incelenmesi fizibilite raporu tanıtım toplantısı yapıldı.

10.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:59
Hakkari'de maden bölgeleri masaya yatırıldı

Hakkari'de maden zenginleştirilmesine yönelik teknoloji kullanım alt yapısının incelenmesi fizibilite raporu tanıtım toplantısı yapıldı.


Hakkari Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca ile madenciler katıldı. Yaklaşık bir yıl önce Vali İdris Akbıyık'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca'nın proje koordinatörlüğünde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi akademisyenleri ile Hakkari'de ve İran'da yapılan araştırma sonucu Şubat 2020'de rapor hazırlanıp basıldığı belirtildi.


Toplantıda, ilde yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi veren Vali Akbıyık, Hakkari ilinde maden zenginleştirmesine yönelik teknolojik kullanım, altyapı incelemesi fizibilite raporu projesi hakkında detaylı bilgiler verdi. Vali Akbıyık, "Valilikte proje birimi yoktu proje birimi oluşturduk. Bu birimimiz sanayi müdürlüğünün koordinesinde yürütülüyor. İlimiz çinko ve kurşun yatakları açısından Türkiye'nin en potansiyeli yüksek yerlerinden biridir. Bu projeyi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile gerçekleştirdik. Burada ciddi bir üretim yapılıyor. Yapılacak olan izabe tesisinin yatırımcı açısından değerlendirildiğinde yüzde 36,42 oranında yatırım karlılığı, başa baş noktası kapasite kullanım oranı yüzde 21 olarak hesaplanmıştır. Milli ekonomi yönünden değerlendirildiğinde yatırım üretkenliği yüzde 52,79 olarak hesaplanmıştır" dedi.


Kurşun ve çinko yatakları teknik heyet tarafından ziyaret edildi


Slayt gösterimleriyle kurşun ve çinko yatakları hakkında katılımcılara bilgi veren Hakkari Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, Hakkari'de maden zenginleştirilmesine yönelik teknoloji kullanım alt yapısının incelenmesi fizibilite raporu projesi hazırlanarak Aralık 2018'de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına başvurulduğunu ve oradan da destek almaya hak kazandığını söyledi. Müdür Koca, "Fizibilite projesi çerçevesinde Hakkari, Çukurca ve Şırnak bölgesindeki kurşun - çinko yatakları projede yer alan teknik heyet tarafından ziyaret edilmiş, yatakların özellikleri ve madencilik açısından potansiyelleri ortaya konmuştur. Bölgede yer alan ve maden analizlerinin yapıldığı Ölmez Madencilik bünyesinde hizmet veren kimyasal analiz laboratuvarının kapasitesi ve analiz olanakları irdelenmiş, kapasite artışı ve ileri analiz imkanları irdelenmiştir. Bölgedeki sülfürlü cevherler için kurulan ve sülfürlü cevherler için zaman zaman çalışan Ölmez Madenciliğe ait flotasyon tesisi ziyaret edilmiş, tesisin kapasitesi ve bölgedeki sülfürlü cevherleşme için yeterliliği proje çerçevesinde ele alınmıştır. Proje çerçevesinde görev alan akademisyenler, İran'ın Zencan bölgesindeki kurşun-çinko metalurji tesislerinde incelemeler yapmışlar ve inceleme sonuçlarını da projeye aktarmışlardır" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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