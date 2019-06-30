Hakkari'de çekirge istilası çiftçileri zarar ettirdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Durankaya beldesinde sebze, meyve, buğday ve yonca tarlalarını istila eden çekirge sürüsü, büyük çapta maddi zarara neden oldu.

Durankaya beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Kümeevleri'nde çiftçilikle geçimini sağlayan Sadık Can isimli vatandaşa ait bağ ve bahçeleri istila eden çekirge sürüsü; sebze, buğday, yonca ve meyve ürünlerine büyük çapta zarar verdi. Oldukça iri olan çekirge sürüsü yüzünden zor günler geçiren Sadık Can, köy halkıyla Ramazan ayında oruçlu halde büyük zorluklarla ektikleri tarlalarından verim alamadıkları için mağdur olduklarını söyledi.

"Çekirge sürüsü tarlamı kuruttu"

Çekirge sürüsünün mağduru olduklarını dile getiren Can, "Tarlamızın hali ortada. Ben sebze fiyatlarına gelen pahalılık yüzünden soğan tohumlarını satmadım. Kendim ekip satarım dedim. Fakat çekirge sürüsü tarlamı deyim yerindeyse kurutmuş durumda. Çekirge sürüsü sadece benim ektiğim soğan tarlasına 5 bin TL maddi zarar verdi. Traktöre verdiğim ücret hariç. Bin TL'den fazla traktöre para verdim. Maalesef ektiğim buğday, soğan, yeşil fasulye, mısır ve domatesler çekirgeler tarafından kurutuldu. Şehrimizde kışın çok kar yağdı. Bu biz çiftçiler için çok sevindiriciydi. Artan meyve ve sebze fiyatlarına karşın bizlerde bağ ve bahçelerimize değer verip ekinlerimizi artırdık. Sadece kendimiz için ekmedik. Tüm Hakkari halkının sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için ektik. Eğer bizim için olsaydı, bu kadar zahmete girmezdik. Bize küçük bir tarla da yeterli olurdu. Ama millete ucuz sebze satmak için tarlanın tamamını ektik. Hem biz kazanacaktık hem de vatandaşlarımız. Fakat çekirge sürüsü tüm emeğimizi heba etti. Bakın görüyorsunuz ne kadar iri ve tombullar. Güneş battığı için fazla gözükmüyorlar. Sabah saatlerinde hepsi bir arada çıkıyor ve önlerine gelen her şeyi tüketiyorlar. Elma ve armut dahi tüketiyorlar" dedi.

Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin köye gelerek kendilerine bir çay kaşığı dolusu ilaç verdiğini iddia eden Can, "Tarımın verdiği ilacı ben içseydim zehirlenmezdim. Tarım yetkilileri köye gelerek her eve bir çay kaşığı dolusu ilaç bırakıp gitti. 16 haneli koca köye bir çay kaşığı ilaç nasıl yetecek. Ev başına yarım litre dahi verseler bu çekirge sürüsüyle baş edemezdik. Tarlamın hepsi şu an kurumuş durumda. Su bol, ama artık sulamaya gerek bile kalmadı. Çekirge sürüsü temmuz ayının sonuna kadar tarladan çıkmayacak. Temmuz ayından sonra ne ekilebilir ki? Tek geçim kaynağımız çiftçilikti. Mağduriyetimiz çok büyük. Kışın tüm köy aç kalacağız. Yetkililer gelip köyümüze baksın. Köylülerim adına yetkililerin zararımızı karşılamasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA