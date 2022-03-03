Hakem Mete Kalkavan trafik kurallarını yok saydı! Ultra lüks aracı sosyal medyada olay oldu

İstanbul Göktürk'te bir yaya geçidine aracını park eden FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, sosyal medyada tepki çekti.

"TRAFİKTE BASİT KURALI ÇİĞNEYEN ADAM, SÜPER LİG'DE MAÇ YÖNETİYOR"

"Keremkolivar" adlı kullanıcı, Mete Kalkavan'ın aracını yaya geçidine park ettiği görüntüyü paylaşırken, "Mete Kalkavan geliyor yaya geçidine araba bırakıp gidiyor. Trafikte basit kuralı çiğneyen adam Süper Lig'de maç yönetiyor" ifadelerini kullandı.

"ÜZERİNDE ARKASINDA 'TFF' YAZAN BİR EŞOFMAN VARDI"

Ajansspor'a konuşan "Keremkolivar", "Futbolsever biri olarak Mete Kalkavan'ı tanıyorum. Üzerinde siyah ve arkasında da 'TFF' yazan bir eşofman vardı." dedi. Kalkavan'ın lüks aracı sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekerken, paylaşıma yorum yağdı.

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