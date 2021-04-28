HAK-İŞ'ten Öz Gıda İş Sendikasına ziyaret

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının çözümüne ilişkin, "Her kurumun şartlarını dikkate alarak, mevsimlik ve geçici işçilerin, sosyal güvenlik kesintilerinin sağlandığı, işsizlik ödeneğini yararlanabildiği ve 12 ay çalışan işçilerin elde ettiği hakların...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının çözümüne ilişkin, "Her kurumun şartlarını dikkate alarak, mevsimlik ve geçici işçilerin, sosyal güvenlik kesintilerinin sağlandığı, işsizlik ödeneğini yararlanabildiği ve 12 ay çalışan işçilerin elde ettiği hakların hepsinin kendilerine de sağlanacağı bir model için çalışıyoruz." dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Öz Gıda İş Sendikasını ziyaret etti.

Kamudaki mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının çözümü konusunda ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde yetki aldıktan sonra ciddi bir mücadele başlattıklarını belirten Arslan, "Bir kaç ay çalışan ÇAYKUR'daki işçilerimiz, o zamanki Genel Müdürümüzün katkıları ile 6 aylık çalışma imkanını elde etti." diye konuştu.

Çay işçisi olarak kamuda çalışan mevsimlik ve geçici işçilerin emeklilik hakkından yararlanması için çalışma başlattıklarını ifade eden Arslan, çalışmadıkları süre içerisinde işçilerin hizmet akitlerinin askıda olduğunu, bu konuda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Başkan Mahmut Arslan, şöyle devam etti:

"Mevsimlik ve geçici işçiler, işsiz sayılmadıkları için işsizlik sigortasının ödeneği ve yardımından faydalanamıyorlar. Dolayısıyla hizmet akitleri askıda olduğu için başka bir işte çalışma imkanları yok. Çalışırlarsa hizmet akitleri için risk oluşturuyorlar. Hizmet akitlerinin yenilenmeme durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu arkadaşlarımız, 6 ay çalışmış olsalar bile emeklilik haklarını elde edebilmeleri hemen hemen imkansız hale geliyor. İşçilerin, 12 ay çalışmalarını sağlayacak mücadelenin hep öncülüğünü yaptık. Her kurumun şartlarını dikkate alarak, mevsimlik ve geçici işçilerin, SGK kesintilerinin sağlandığı, işsizlik ödeneğini alabildikleri ve 12 ay çalışan işçilerin elde ettiği hakların hepsinin kendilerine de sağlanacağı bir model için çalışıyoruz."

"En fazla haksızlığa uğrayan ve mağdur olan grup"

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin de işçiler içerisinde, mevsimlik ve geçici işçilerin en fazla haksızlığa uğrayan ve mağdur olan grup olduğunu söyledi.

Şahin, işçilerin yasa gereği en fazla 180 gün çalışabildiğini, iş akitleri askıya alınan işçilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunduğu sosyal haklardan yararlanamadığını anlattı.

Bölgedeki çay işçilerinin yaşadıkları problemlerin çözümü için ilgili bakanlıklarla görüşme yaptıklarını dile getiren Mehmet Şahin, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşlarımız ömür boyu çalışsalar bile prim gün sayısını tamamlayamadıkları için emekli olamamaktadırlar. Çözüm önerilerimizin birinci etabında, 4447 sayılı yasada bir değişikliğe gidilerek, bu arkadaşlarımızın iş akitlerinin askıya alındığı sürelerde işsiz sayılmalarının önünün açılmasını istiyoruz. İkinci etabımızda ise son 3 yılda, 600 gün prim ödeme zorunluluğunun da 450 güne düşürülmesini istiyoruz. Bir diğeri de bu arkadaşlarımızın kamuda, kurumların el verdiği ölçüde çalışma sürelerini uzatılmasını istiyoruz. ÇAYKUR'daki işçilerimiz şu anda 180 gün çalışabiliyor. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 9 ay 29 güne kadar kurumlar isterse ve ihtiyaç duyarsa bu arkadaşlarımız çalışabilir. Çay sektöründe maalesef bu imkandan uzağız. Bu arkadaşlarımızın 180 gün olan çalışma sürelerini, KHK ile belirtilen üst limit kadar yani 9 ay 29 gün olarak çalıştırılmasını talep ediyoruz. Bir diğeri de yine primlerle ilgili, işsizlik fonundan imkan sağlanarak, bu arkadaşlarımızın çalışmadıkları sürelerdeki primleri ödenerek emekli olabilmelerinin önünün açılması lazımdır. Bütün bunlar gerçekleştikten sonra nihai hedefimiz, bu arkadaşlarımızın kadroya kavuşmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay