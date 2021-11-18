Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Sn. Mahmut Arslan'dan Ziyaret

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Sn. Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcısı Sn. Halil Özdemir, Amasya Şube Başkanı Sn. İsmail Pazar ve Yönetim Kurulu Üyelerine Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz.

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