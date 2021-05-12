HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Ramazan bayramı Filistin başta olmak üzere bütün mağdur ve mazlumların kurtuluşuna vesile olsun"
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Ramazan bayramı Filistin başta olmak üzere bütün mağdur ve mazlumların kurtuluşuna vesile olsun"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: 'Ramazan bayramı Filistin başta olmak üzere bütün mağdur ve mazlumların kurtuluşuna vesile olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramının ülkemize, çalışanlara ve insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, "Ramazan Bayramını, İsrail'in Filistinli kardeşlerimize uyguladığı zulmün gölgesinde karşılıyoruz.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramının ülkemize, çalışanlara ve insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, "Ramazan Bayramını, İsrail'in Filistinli kardeşlerimize uyguladığı zulmün gölgesinde karşılıyoruz. Bayramın, Filistin başta olmak üzere bütün mağdur ve mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha tamamlamış bulunuyoruz.

Mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşırken ve içimizi Bayram sevinci kaplamışken ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da yaşananlar bizleri derinden üzmüştür. Müslüman kardeşlerimizin tekbir seslerinin yerini bomba ve silah sesleri almış, İsrail askerlerinin Filistin halkını evlerinden zorla çıkarmak istemeleriyle başlayan eylemlerin sonucunda İsrail askerleri Filistin halkına acımasızca saldırmaya başlamıştır. İsrail, Ramazan ayı boyunca iftar esnasında ve teravih namazları esnasında kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimize ses bombaları ve mermilerle acımasızca ve hukuksuz bir biçimde saldırılarını gerçekleştirmiştir.

Katliamlar, zulümler ne kadar artmışsa, karanlık ne kadar çökmüşse bilinmelidir ki zafer o kadar yakındır. İsrail'in saldırılarına devam etmesi, dünyanın yaşanan bu zulümlere sessiz kalması ve bütün dünyaya küstah bir şekilde meydan okuması artık kabul edilemez.

"Kudüs ve Filistin Davası Bizim Davamızdır"

Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. Filistin ve Kudüs bize Selahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın emanetidir. Mescid-i Aksa, sahabelerin, evliyaların yaşadığı, Peygamber Efendimizin Miraca yükseldiği son derece önemli bir şehirdir. Bu kutsal topraklarda yaşayan Filistinli kardeşlerimize yardım etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu nedenle Kudüs ve Filistin davası bizim davamızdır. Kudüs'ün derdi bizim derdimiz, Kudüs'ün gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Filistin'in acısı bizim acımızdır. Çünkü Kudüs ve Mescid-i Aksa bizlere emanettir. İşgalci devlet İsrail, Filistin'i ve Kudüs'ü asla teslim alamayacaktır.

HAK-İŞ olarak, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Arap Birliği, Üyesi olduğumuz Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Avrupa-Asya Pan Avrupa'nın yetkililerine ve diğer uluslararası örgütlere İsrail'in katliamlarına sessiz kalmaması için çağrımızı yineliyoruz. Onları, İsrail'den hesap sorulması için girişimde bulunmaya davet ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Başta Filistin olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yaşayan Müslüman kardeşimiz bayram anlayışımızı yeniden sorgulamamız için bizlere uyarıda bulunmaktadır. Zulüm gören, kan ve gözyaşı içerisinde yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin acıları, sıkıntıları, dertleri var olduğu sürece bizim bayramlarımız hüzünlüdür, mahzundur. Mazlum ve mağdur kardeşlerimizin acılarını paylaşarak yeni bir bayram bilinci oluşturabilir, ancak bu şekilde bayram sevincine ulaşabiliriz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bütün üyelerimizin, çalışanların, emek hareketinin ve bütün Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyor, sağlık, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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