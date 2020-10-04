Hajduk Split'e transfer olan Umut Nayir'den yönetime eleştiri: Kadro dışı bırakılmayı hak etmedim
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Hajduk Split'e transfer olan Umut Nayir'den yönetime eleştiri: Kadro dışı bırakılmayı hak etmedim

04.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 04.10.2020 14:08

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından kadroda düşünülmeyen ve kadro dışı bırakılan Umut Nayir, Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split ile anlaşma sağladı. Yeni takımına imza atmak için havalimanına giden 27 yaşındaki futbolcu, yolculuk öncesi siyah-beyazlı yöneticilere sert eleştirilerde bulundu.

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı forvet oyuncusu Umut Nayir, transferi için Hırvatistan'a gitti. 27 yaşındaki golcü, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni takımı Hajduk Split'e imzayı atacak.

Hırvat takımına kiralık olarak giden oyuncu için, 20 gole etki etmesi durumunda Hajduk Split'in 400 bin avroluk satın alma opsiyonu olacak.

Umut Nayir, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıktı. 27 yaşındaki forvet bu maçlarda 6 gol ve 1 asist kaydetti.

"KADRO DIŞI KALMAYI HAK ETMEDİM"

Havalimanında A Spor'a açıklamalarda bulunan Umut Nayir, alınan kararı hak etmediğini söyledi.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde herhangi yanlış bir şey yapmadığını söyleyen Umut, "Bu kararı kabullenmek biraz zor oldu benim için. Konya maçının sabahında yöneticimiz arayarak kadroda düşünülmediğimi söyledi. Futbolun içinde bu tür kararlar alınabiliyor. Bütün kararlara saygım var ama sahada verdiğim mücadeleyle en azından kadro dışı kalma durumunu hak ettiğimi düşünmüyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Asla bir yanlış yaptığımı düşünmüyorum" dedi.

Beşiktaş'ın zor bir dönemden geçtiğini ve bu nedenle ekstra kaos yaratmak istemediğini söyleyen Umut Nayir, "Futbolda çok fazla şey gördüm, artık şaşırmıyorum. Belki de kariyerim adına olumlu bir gelişme olmuştur. Avrupa kariyerimin başlamasına vesile olmuştur. Üzüldüm, kırıldım ama geçti. Biraz duygusallık var. Tırnaklarımla kazıyarak bir şeylere ulaştım. Sezon başında böyle bir şey hayal etmedim. Takım zaten zor bir durumdan geçiyor, ben de ekstra kaos yaratmak istemiyorum. Yönetime de söyledim benim için hayal kırıklığı bu durum. Hocanın beni tercih etmemesi değil ama kadro dışı bırakması hayal kırıklığı oldu" şeklinde konuştu.

NEDEN HAJDUK SPLIT'İ SEÇTİ?

Hırvat ekibini, projesinin inandırıcı gelmesinden dolayı seçtiğini belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Hajduk başından bu yana beni çok istedi. Proje ve planlarını anlattılar. Avrupa'dan başka teklifler de vardı ama Hajduk'un projeleri bana inandırıcı geldi" ifadelerini kullandı.

Hajduk Split'e transfer olan Umut Nayir'den yönetime eleştiri: Kadro dışı bırakılmayı hak etmedim
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