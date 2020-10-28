Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı
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Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı

28.10.2020 23:39 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:52

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olarak bugün resmen lanse edilen Emre Belözoğlu, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunurken Türkiye'de artık klişe bir soru haline gelen 'Hagi mi daha iyi, Alex mi?' sorusuna 'Hagi' yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de yeni sportif direktörlük görevi bugün resmen açıklanan Emre Belözoğlu, Haber Global kanalında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

Kariyeriyle ilgili birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Belözoğlu, artık ülkemizde bir klasik haline gelen "Hagi mi, Alex mi?" sorusuna şaşırtan bir yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Hagi'yi Alex'ten ayıran Hagi asker bir oyuncuydu. Kaybetmez, mücadele eder. Hiçbir şekilde pes etmez. Hagi'deki kaybetme karşısındaki tahammülsüzlük beni yakalamıştır. Hagi, Türkiye'de gördüğüm en büyük futbolcu. Antrenman biterdi. Bize bağırırdı, 'Nereye gidiyorsunuz?' diye, beraber bizi çalıştırırdı. O dönemde Hagi'nin bende çok katkısı olmuştu. Burada da Alex'e herhangi bir şey konduruyormuşum gibi anlaşılmasın lütfen."

"BEN OYNADIĞIM ARKADAŞLARIMI SAHA DIŞINDA DA GELİŞTİRDİ"

"Ben kazanmayı çok sevdim. Hayatta birçok şeyi kaybetmekten de mutluluk duydum o ayrı bir şey. Ben sahada kazanmayı çok sevdim" diyen Belözoğlu, "Başarının altında yatan en büyük duygu kazanmak, tekrar o duyguyu sağlamak. Ben oynadığım arkadaşlarımı sadece saha içinde değil saha dışında da geliştirdiğimi düşünüyorum" yorumunu yaptı.

"FATİH TERİM'E BAŞARILAR DİLİYORUM"

Belözoğlu, "Fatih terim büyük bir teknik adam. Kariyeri de ortada. Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum. Başarısının devam etmesini diliyorum" diye ekledi.

Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı

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Haber Yorumları (3)
TEKKELİ: Alex fenerbahçeye gelen en karakterli oyuncuydu benim hatırladığım
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AHMET: Haginin daha ön planda olması Romanyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olması ama Alexin allah vergisi olan memleketinden deli futbolcu çıkıyor. Romanya milli takımı Hagisiz olmaz ama Brazilya 2004 sonrası Alexsiz oynadı. Ama Alex türkiye liginde hagiden daha katkılı oynadı bu açık ve bariz. (fenerliyim)
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HAZAR: hagi ne yaaaaa. alex gibisi gelmiş mi şu ülkeye. gol kralı oldu asist kralı oldu. hagi anca kavga edip kırmızı kart görürdü. iyiki bi uefa aldılar. karşısına boş beleş takımlar çıkmış. bi arsenal var onuda balına yendiler penaltıdan
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