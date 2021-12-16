Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den bomba asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum - Haberler Ekonomi
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Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den bomba asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki, Merkez Bankası'nın faizi 1 puan indirdiği gelişmeyi aktardığı dakikalarda dikkat çeken bir asgari ücret tahmininde bulundu. Baki, 2022 yılı asgari ücreti için "5 binin üzerinde bekliyorum" ifadesini kullandı.

Milyonların gözü asgari ücrete gelecek zammın ne kadar olacağına kilitlenmişken Haber türk TV ekranlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"ASGARİ ÜCRET 4 BİN TL'NİN ÇOK ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Merkez Bankası'nın faizi 1 puan indirdiği gelişmeyi canlı yayında duyuran Haber türk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki, asgari ücret konusunda da dikkat çeken bir tahminde bulundu. Yapılacak zamla birlikte rakamın 4 bin TL'nin çok üzerine çıkabileceğini iddia eden Baki, sesini incelterek konuştuğu dakikalarda "5 binin üzerinde bekliyorum" ifadesini kullandı.

Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den bomba asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorumEkonomist Şeref Oğuz

BAKİ'NİN SÖZLERİ ÜNLÜ EKONOMİSTİN DÜNKÜ İDDİASINI AKILLARA GETİRDİ

Ebru Baki'nin sözleri dün ünlü ekonomist Şeref Oğuz'un yaptığı asgari ücret tahmini akıllara getirdi. Oğuz katıldığı canlı yayında "Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak" iddiasında bulunmuştu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
Ferhant salih:Onlar da haklı dalga geçin insanlar lar çünkü her şey hak mustehak Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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