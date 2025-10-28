Zorbay Küçük hangi maçları yönetti? Zorbay Küçük Galatasaray, Fenerbahçe yönettiği tüm maçlar!

Zorbay Küçük, Türk hakem camiasında disiplinli yönetimi ve oyuna olan yaklaşımıyla dikkat çeken isimlerden biridir. Futbol dünyasına genç yaşta adım atan Küçük, kısa zamanda gösterdiği performansla Süper Lig'in deneyimli hakemleri arasında yerini aldı. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe maçlarında ne zaman görev aldı? İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği önemli maçlar ve detaylar!

ZORBAY KÜÇÜK HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Zorbay Küçük'ün Yönettiği Bazı Galatasaray Maçları

2025/2026 TSL 26.09.2025 MS Alanyaspor - Galatasaray 0 - 1

2024/2025 TSL 17.02.2025 MS Çaykur Rizespor - Galatasaray 1 - 2

2023/2024 TSL 11.01.2024 MS Sivasspor - Galatasaray 1 - 1

2023/2024 TSL 7.10.2023 MS Antalyaspor - Galatasaray 0 - 2

2022/2023 TSL 17.03.2023 MS Konyaspor - Galatasaray 2 - 1

2022/2023 TSL 4.01.2023 MS Galatasaray - MKE Ankaragücü 2 - 1

2021/2022 TSL 18.12.2021 MS Galatasaray - Başakşehir FK 1 - 1

2020/2021 TSL 20.02.2021 MS Alanyaspor - Galatasaray 0 - 1

2019/2020 TSL 2.02.2020 MS Galatasaray - Kayserispor 4 - 1

2018/2019 TSL 24.05.2019 MS Sivasspor - Galatasaray 4 - 3

Zorbay Küçük - Yönettiği Bazı Fenerbahçe Maçları

2023/2024 TSL 20.12.2023 MS Kayserispor - Fenerbahçe 3 - 4

2023/2024 TSL 4.11.2023 MS Fenerbahçe - Trabzonspor 2 - 3

2023/2024 TSL 28.09.2023 MS Fenerbahçe - Başakşehir FK 4 - 0

2022/2023 TSL 30.05.2023 MS Fenerbahçe - Antalyaspor 2 - 0

2022/2023 TSL 29.04.2023 MS Sivasspor - Fenerbahçe 1 - 3

2022/2023 TSL 22.10.2022 MS Fenerbahçe - Başakşehir FK 1 - 0

2021/2022 TSL 6.03.2022 MS Fenerbahçe - Trabzonspor 1 - 1

2021/2022 TSL 12.02.2022 MS Giresunspor - Fenerbahçe 1 - 2

2021/2022 TSL 5.12.2021 MS Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 4 - 0

2019/2020 TSL 7.03.2020 MS Fenerbahçe - Denizlispor 2 - 2

2019/2020 TUK 3.12.2019 S Fenerbahçe - İstanbulspor 4 - 0

Küçük'ün Süper Lig'de yönettiği son 5 maç:

Kocaelispor-Samsunspor

Başakşehir-Eyüpspor

Rizespor-Gençlerbirliği

Alanyaspor-Galatasaray

Trabzonspor-Eyüpspor