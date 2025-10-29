Haberler

Zorbay Küçük hangi maçlara bahis oynadı, açıklandı mı?

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı kapsamlı bahis soruşturması, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Yapılan araştırmalarda, toplam 571 hakemden 371'inin bahis platformlarında hesabı olduğu, bunlardan 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığı belirlendi. Zorbay Küçük hangi maçlara bahis oynadı, açıklandı mı?

Skandalda adı geçen FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'ün de hangi karşılaşmalara bahis yaptığına dair detaylar gün yüzüne çıktı. Gazeteci Ersin Düzen'in aktardığı bilgilere göre Küçük, kendi hesabından Arjantin Ligi maçlarına iki kez, toplamda 40 TL tutarında bahis oynadığını ifade etti. Öte yandan UEFA'nın da konuyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatabileceği ileri sürülüyor. Peki, Zorbay Küçük'ün bahis oynadığı maçların detayları paylaşıldı mı?

ZORBAY KÜÇÜK HANGİ MAÇLARA BAHİS OYNADI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı geniş çaplı bahis soruşturması, futbol camiasında büyük yankı uyandırmayı sürdürüyor. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğu, bunlardan 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığı belirlendi.

Disipline sevk edilenler arasında üst klasman hakemlerden Zorbay Küçük, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammet Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun da yer alıyor.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN BAHİS GEÇMİŞİNE DAİR DETAYLAR

Gazeteci Ersin Düzen'in paylaştığı bilgilere göre, Zorbay Küçük'ün kişisel hesabından Arjantin Ligi karşılaşmalarına iki kez bahis oynandığı, bu işlemlerin toplamda 40 TL tutarında olduğu ifade edildi. Küçük'ün, hesabına dışarıdan para gönderildiğini ancak bu parayı kimin gönderdiğini bilmediğini söylediği de öne sürüldü.

UEFA VE FIFA'YA SUNULAN RAPOR

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısının ardından UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'ye durum hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Zorbay Küçük'ün, UEFA organizasyonunda görev alacağı bir maçtan önce görevinin iptal edildiğini e-posta yoluyla öğrendiği ve bu sayede soruşturmadan haberdar olduğu bildirildi.

UEFA'DAN SORUŞTURMA İDDİASI

Zorbay Küçük'ün daha önce birçok uluslararası müsabakada düdük çaldığı biliniyor. İddialara göre, UEFA ve FIFA, TFF ile temas kurarak süreci yakından takip ediyor ve konuyla ilgili bağımsız bir disiplin soruşturması başlatmayı değerlendiriyor.

KÜÇÜK: "BEN BAHİS OYNAMADIM"

Zorbay Küçük'ün yakın çevresine yaptığı açıklamalarda, bahis oynamadığını savunduğu ve olayın teknik bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanabileceğini dile getirdiği öğrenildi. Ancak iddiaların doğrulanması halinde, Küçük'ün FIFA kokartı ve uluslararası hakemlik kariyeri ciddi şekilde riske girebilir.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
